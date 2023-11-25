Власти Китая сменили куратора валютной политики
Власти Китая назначили главой Государственного валютного управления (в его ведении находятся золотовалютные резервы страны, по состоянию на октябрь они оцениваются в $3,1 трлн; также оно участвует в регулировании обменного курса) Чжу Хэсиня, сообщает Bloomberg.
Чжу сменил Пан Гуншэна. Тот в июле возглавил Народный банк Китая (аналог Центробанка).
Чжу Хэсинь более 20 лет проработал в банковском секторе. Он был вице-губернатором провинции Сычуань, а затем замглавы Народного банка Китая. В 2020 году Чжу занял пост председателя Citic Group Corp., подконтрольной Госсовету КНР.
О планах назначить 55-летнего Чжу Хэсиня главой валютного регулятора 22 ноября сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. Это произойдет на фоне попыток Китая (второй по величине экономики мира) ускорить рост и стабилизировать валюту, чтобы остановить отток капитала, отмечало агентство. По словам одного из собеседников, Чжу также станет замглавы китайского ЦБ, который курирует Государственное валютное управление.
В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается сменить руководство Народного банка страны. Претендентами издание называло двух близких соратников китайского лидера — Чжу Хэсиня и Хэ Лифэна. Как предполагалось, глава CITIC Group Corp. займет пост главы ЦБ вместо И Гана, Хэ Лифэн, руководитель Государственного комитета по делам развития и реформ, — должность секретаря Коммунистической партии в регуляторе (высшую должность в банке).
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