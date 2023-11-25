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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Экономика ,  
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Власти Китая сменили куратора валютной политики

Власти Китая назначили нового главу Государственного валютного управления
Новым главой валютного регулятора стал Чжу Хэсинь. Он сменил Пан Гуншэна, в июле возглавившего ЦБ. Перестановки происходят на фоне попыток Китая ускорить рост и стабилизировать валюту, чтобы остановить отток капитала

Власти Китая назначили главой Государственного валютного управления (в его ведении находятся золотовалютные резервы страны, по состоянию на октябрь они оцениваются в $3,1 трлн; также оно участвует в регулировании обменного курса) Чжу Хэсиня, сообщает Bloomberg.

Чжу сменил Пан Гуншэна. Тот в июле возглавил Народный банк Китая (аналог Центробанка).

Чжу Хэсинь более 20 лет проработал в банковском секторе. Он был вице-губернатором провинции Сычуань, а затем замглавы Народного банка Китая. В 2020 году Чжу занял пост председателя Citic Group Corp., подконтрольной Госсовету КНР.

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Экономика
Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

О планах назначить 55-летнего Чжу Хэсиня главой валютного регулятора 22 ноября сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. Это произойдет на фоне попыток Китая (второй по величине экономики мира) ускорить рост и стабилизировать валюту, чтобы остановить отток капитала, отмечало агентство. По словам одного из собеседников, Чжу также станет замглавы китайского ЦБ, который курирует Государственное валютное управление.

В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается сменить руководство Народного банка страны. Претендентами издание называло двух близких соратников китайского лидера — Чжу Хэсиня и Хэ Лифэна. Как предполагалось, глава CITIC Group Corp. займет пост главы ЦБ вместо И Гана, Хэ Лифэн, руководитель Государственного комитета по делам развития и реформ, — должность секретаря Коммунистической партии в регуляторе (высшую должность в банке).

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Теги
Елена Чернышова
Китай валютный рынок

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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