WSJ назвала четыре проблемы для экономики США

Забастовка работников автопрома, продолжительный шатдаун, возобновление выплат по студенческим займам и рост цен на нефть осенью могут сказаться на экономическом росте, пишет газета

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Экономика США осенью может столкнуться с некоторыми вызовами, которые способны спровоцировать большую турбулентность, среди них забастовка работников автопрома, продолжительный шатдаун (прекращение работы ряда государственных учреждений), возобновление выплат по студенческим займам и рост цен на нефть, пишет газета The Wall Street Journal.

«Это четырехкратная угроза, которая может подорвать экономическую деятельность», — сказал главный экономист EY-Parthenon (консалтинговое подразделение британской компании Ernst & Young) Грегори Дако.

По отдельности они не способны причинить слишком большого вреда, однако вместе могут нанести большой ущерб, особенно когда экономика уже охлаждается из-за высоких процентных ставок, отмечает издание. В июле Федеральная резервная система США для борьбы с инфляцией повысила процентную ставку до 22-летнего максимума, она увеличилась на четверть процентного пункта — до 5,25-5,5% годовых. Это уже 11-е по счету повышение ставки с марта 2022 года, когда она выросла почти с нуля.

По прогнозам Дако, экономический рост резко замедлится до 0,6% в годовом выражении в четвертом квартале от ожидаемого прироста на 3,5% в текущем квартале. Экономисты Goldman Sachs, в свою очередь, ожидают, что в четвертом квартале темпы роста снизятся до 1,3% после 3,1% в этом квартале.

Одним из ударов для экономики может стать более обширная и продолжительная забастовка профсоюза United Auto Workers сразу против трех автопроизводителей — General Motors, Ford Motor и Stellantis. 15 сентября около 13 тыс. рабочих начали бастовать на трех заводах компаний. Президент United Auto Workers Шон Фейн 22 сентября предупредил о забастовках в 38 распределительных центрах автозапчастей General Motors и Stellantis в 20 штатах. Согласно оценкам Goldman Sachs, забастовка снизит годовой экономический рост на 0,05–0,1 процентного пункта за каждую неделю, которую она длится.

Сказаться на росте может также частичное прекращение работы правительства, если конгресс до конца сентября не договориться о финансировании. В случае шатдауна до 800 тыс. госслужащих по всей стране не будут работать, они в это время будут меньше тратить, а правительство покупать меньше товаров и услуг.

Беспокойство вызывает и возобновление выплат по студенческим займам с 1 октября. Это произойдет впервые с марта 2020 года, когда Министерство образования приостановило платежи, чтобы смягчить для граждан финансовые последствия пандемии коронавируса. Это позволило американцам тратить деньги на другие цели по мере восстановления экономики, помогая поддерживать рост.

Кроме того, цены на нефть Brent в течение последних нескольких дней держались выше $90 за баррель по сравнению с чуть более $70 летом. По данным Министерства труда, цены на бензин в стране августе выросли на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком за месяц с июня 2022 года. Это привело к росту потребительской инфляции второй месяц подряд после снижения в прошлом году.