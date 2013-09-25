Россельхознадзор временно запретил поставки мяса из Бразилии

Россельхознадзор со 2 октября вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции животного происхождения с десяти бразильских предприятий, сообщила пресс-служба ведомства.

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Кроме того, Россельхознадзор намерен сохранить ранее введенные ограничения, касающиеся еще шести компаний. Двум предприятиям, ранее не поставлявшим в РФ продукцию животного происхождения, отказано в аттестации на право экспорта на территорию государств - членов Таможенного союза.

Введение ограничений связано с выявлением ряда системных нарушений на бразильских мясоперерабатывающих предприятиях. Перечень выявленных нарушений направлен в адрес ветеринарной службы Бразилии.

Инспекция Россельхознадзора бразильских мясоперерабатывающих предприятий проводилась с 30 июня по 14 июля 2013г.

Ранее на этой неделе Россельхознадзор обнаружил в белорусской мясной продукции целый букет всевозможных микробов: золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной палочки, а также мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

До этого в связи с риском заражения африканской чумой свиней Роспотребнадзор 30 августа ввел временные ограничения на поставки из Белоруссии свиней, их генетического материала, свиноводческой продукции и кормов, не прошедших термическую обработку.

Также в конце августа 2013г. ведомство заявило, что озабочено качеством и безопасностью продуктов питания, произведенных в Белоруссии. При этом особые опасения ведомства вызывала молочная продукция. Однако месяц спустя - 20 сентября 2013г. - руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил, что в сотрудничестве России и Белоруссии по контролю качества продуктов наметилась позитивная динамика.

Между тем 3 сентября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии запретило поставку свинины из Владимирской области РФ. Решение было принято также в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в этом регионе.