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Создана концепция развития Петербурга на 100 лет
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Создана концепция развития Петербурга на 100 лет
Экономика, 25 мая 2003, 16:15
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Создана концепция развития Петербурга на 100 лет
В рамках проходящей в Санкт-Петербурге выставки "300 лет Санкт-Петербургу. 300 лет во славу России" Московская архитектурная академия совместно с Санкт-Петербургским архитектурно-строительным университетом представили проект развития города на 100 лет. Как сообщил РБК руководитель проекта Константин Колодин, концепция "Петербург 300 - Петербургу 400" предусматривает освоение западных районов города, расположенных вдоль Финского залива.

По словам К.Колодина, на месте старого порта Балтийского завода и других предприятий разместятся 4 новых неразводных моста через Финский залив. Протяженность самого большого из них - 27 км, малого - 10,5 км.

Предусматривается также строительство идущего параллельно берегу 70-километрового многоуровневого моста. Комбинирование там вертикального и горизонтального зонирования создает возможность многоуровневого разъединения функциональных зон, которые объединяются лестницами, эскалаторами, лифтами, автодорогами и монорельсовым транспортом. Вокруг них будут формироваться улицы, жилые дома, магазины, офисы, рестораны, висячие сады и набережные. В качестве городского транспорта, кроме традиционных видов, предложено использовать горизонтальный фуникулер. Нижние уровни моста, расположенные над водой, будут обслуживаться водным транспортом, для чего на всем его протяжении будут организованы причалы и эллинги для частных и общественных катеров. На верхних уровнях предусмотрено строительство посадочных площадок для воздушного транспорта.

Теги: Балтийский завод
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