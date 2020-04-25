Оператор Wi-Fi в московском метро стал системообразующим

Минкомсвязи внесло в перечень 12 новых компаний. Ранее премьер Мишустин говорил о том, что министерства должны постоянно мониторить ситуацию и вести свои списки

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики дополнила перечень системообразующих организаций в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций с учетом предложений Минкомсвязи России.

Указывается, что в список были дополнительно внесены 12 организаций, в результате чего перечень теперь состоит из 91 компаний. В частности, в списке появилась компания «Максима телеком», которая является провайдером Wi-Fi в столичном метрополитене.

Также в перечень вошли в том числе ABBYY, Infowatch, «Код безопасности».

Наоборот, в новой версии списка нет компаний Софтлайн и Диасофт.

21 апреля Минпромторг внес 246 компаний из 15 отраслей в отраслевой список системообразующих предприятий страны. В перечень вошли организации из автомобильной, авиационной, радиоэлектронной, легкой, химической, электротехнической и кабельной промышленности, станкостроения, нефтегазового машиностроения, энергетического, тяжелого, железнодорожного машиностроения, судостроения, лесопромышленного комплекса, промышленности социально значимых товаров, промышленности обычных вооружений и промышленности боеприпасов и спецхимии.

16 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства предложил не утверждать жесткий список системообразующих компаний. По его словам, отраслевые министерства должны постоянно мониторить ситуацию и вести свои списки.