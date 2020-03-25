Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
За сутки из больницы в Коммунарке выписались 54 пациента Общество, 09:24 РЖД отменили часть поездов внутри России из-за коронавируса Общество, 09:16 Красноярский губернатор запретил выезд из городов из-за коронавируса Общество, 09:05 Бесценная рухлядь: как заработать на старых амбарах — Bloomberg Pro, 08:54 В Москве вылечили пятерых зараженных коронавирусом Общество, 08:53 Грищук предложил остановить турнир претендентов из-за «атмосферы» вируса Спорт, 08:48 В Минобороны сообщили о мерах по борьбе с вирусом при подготовке парада Общество, 08:41 Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram Технологии и медиа, 08:37 Moody's заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам Экономика, 08:32 До Северо-Курильска дошла первая волна цунами Общество, 08:25 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:07 Жертвами пожара в частном доме под Пензой стали семь человек Общество, 08:05 Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ Экономика, 08:00 Как избежать штрафов от налоговой и контрагентов в разгар коронавируса Pro, 07:55
Обвал цен на нефть ,  
0 

Moody's заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

По мнению экспертов рейтингового агентства Moody's, российская экономика более устойчива к внешним шокам, чем экономики большинства других стран — экспортеров нефти
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская экономика менее уязвима для внешних шоков, в первую очередь падения цены на нефть, чем экономики большинства стран — экспортеров нефти. К такому выводу пришил эксперты рейтингового агентства Moody's, с отчетом которого ознакомился РБК.

«Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, учитывая ее гибкий обменный курс и большой объем иностранной валюты в резервах», — говорится в отчете. Эксперты ожидают, что в результате падения цен на нефть российский бюджет станет дефицитным, с разрывом менее 1% ВВП в 2020 году, после того как в 2019 году бюджет продемонстрировал 5,3% профицита. «Валютные резервы Центрального банка (за исключением золота) покрывали 90% общего внешнего долга по состоянию на конец 2019 года по сравнению с 55%, которые были в 2014 году», — отметили в агентстве.

В то же время падение цен на нефть вызовет серьезные бюджетные проблемы в странах ОПЕК. «Мы ожидаем, что большинство государств, экспортирующих нефть и газ, не смогут полностью компенсировать падение доходов и это приведет к росту их суверенного долга по сравнению с базовым сценарием», — говорится в отчете.

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Экономика

Долг Саудовской Аравии может уже в 2020 году превысить 30% ВВП, Омана — 70%. Кувейту, Бахрейну и Ираку также предстоит пережить бюджетные проблемы в связи с падением цен на нефть.

В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings. Оно повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с BBB- до уровня BBB и пересмотрело прогноз по нему с «позитивного» на «стабильный».

Главные основания для такого решения Scope — значительные денежные резервы российского государства и возросшая устойчивость страны к внешним рискам. «Cтабильный» прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12–18 месяцев.

Аналогичную оценку до этого поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: цена на нефть, экономика, падение
Материалы по теме
Moody's оценило уязвимость российских банков при обвале рынков
Финансы
Moody's спрогнозировало рост стоимости долгов регионов из-за коронавируса
Экономика
Fitch не увидел оснований для снижения рейтинга Тинькофф Банка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter