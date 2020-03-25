Moody's заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

По мнению экспертов рейтингового агентства Moody's, российская экономика более устойчива к внешним шокам, чем экономики большинства других стран — экспортеров нефти

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская экономика менее уязвима для внешних шоков, в первую очередь падения цены на нефть, чем экономики большинства стран — экспортеров нефти. К такому выводу пришил эксперты рейтингового агентства Moody's, с отчетом которого ознакомился РБК.

«Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, учитывая ее гибкий обменный курс и большой объем иностранной валюты в резервах», — говорится в отчете. Эксперты ожидают, что в результате падения цен на нефть российский бюджет станет дефицитным, с разрывом менее 1% ВВП в 2020 году, после того как в 2019 году бюджет продемонстрировал 5,3% профицита. «Валютные резервы Центрального банка (за исключением золота) покрывали 90% общего внешнего долга по состоянию на конец 2019 года по сравнению с 55%, которые были в 2014 году», — отметили в агентстве.

В то же время падение цен на нефть вызовет серьезные бюджетные проблемы в странах ОПЕК. «Мы ожидаем, что большинство государств, экспортирующих нефть и газ, не смогут полностью компенсировать падение доходов и это приведет к росту их суверенного долга по сравнению с базовым сценарием», — говорится в отчете.

Долг Саудовской Аравии может уже в 2020 году превысить 30% ВВП, Омана — 70%. Кувейту, Бахрейну и Ираку также предстоит пережить бюджетные проблемы в связи с падением цен на нефть.