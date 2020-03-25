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Dow Jones во время торгов показал рекордный рост с 1933 года

К закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 11,37%. Укрепление произошло на фоне ожиданий инвесторами принятия пакета мер по поддержке экономики правительством США
Фото: Lucas Jackson/Reuters

Промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 11% во время торгов. Это стало рекордным для индекса ростом внутри дня с 1933 года, сообщает The Wall Street Journal.

К закрытию торгов Dow Jones вырос на 11,37%, остановившись на отметке 20704,91.

Также в плюсе закрылись и другие американские индексы: S&P 500 вырос на 9,38% до уровня 2447,33, Nasdaq — до отметки 7417,86, прибавив 8,12%.

Укрепление индексов произошло на фоне ожиданий новых мер правительства США по поддержке экономики. Как сообщала The Wall Street Journal, власти в скором времени должны согласовать пакет мер, на реализацию которого планируется выделить $2 трлн.

Уже решены вопросы, связанные с кредитами для промышленности в размере $500 млрд, а также со страхованием по безработице, однако, узкий круг вопросов все еще требует согласования, пишет издание.

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Экономика

Рост индексов также объясняется ранее предпринятыми мерами Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке экономики. В частности, ФРС будет выкупать казначейские облигации правительства и обеспеченные ипотекой облигации в тех объемах, в которых потребуется для обеспечения функционирования рынков. До этого ФРС заявляла о намерении выкупить ценных бумаг на сумму $700 млрд.

В программе ФРС по смягчению монетарной политики также есть ряд мер по поддержке кредитования, кроме того, ФРС объявила о намерении предоставлять краткосрочную долларовую ликвидность сроком на один день под нулевой процент.

Автор: Мария Лисицына
Теги: фондовые рынки, фондовые индексы, Dow Jones
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