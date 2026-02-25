Мишустин ответил на критику в адрес ЦБ фразой про устранение угрозы
Совместно принятые меры правительства и Центрального банка привели к замедлению инфляции, которая была серьезной угрозой для экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительстве в Госдуме. РБК ведет трансляцию.
Депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев отметил, что такие регуляторы как ЦБ в других странах, в частности в G20, отвечают в том числе за рост экономики, помимо инфляции и безработицы. Он выразил мнение, что Банк России, «вздувший» ключевую ставку, «девальвировал» усилия правительства.
«Позволю себе не согласиться. Первое, в странах Европы, не во всех, банки центральные отвечают за рост экономики и безработицу, существуют различные системы, различные подходы, в основном даже если это есть, это содействие экономическому росту и устойчивой занятости. Теперь, что касается совместных мер с Банком России. Те меры, которые мы вместе проводили, на сегодняшний день привели к самому важному — к тому, что инфляция не стала расти. Это была серьезная угроза», — сказал глава правительства.
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 15,5% 13 февраля этого года. Снижение ставки стало шестым в цикле, начавшемся в июне 2025 года, когда регулятор принял решение опустить ключевую ставку с 21 до 20% годовых, затем в июле ставку понизили до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, а в декабре — до 16%.
Цели Банка России перечислены в ст. 3 ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ:
- защита и обеспечение устойчивости рубля;
- развитие и укрепление банковской системы;
- стабильное развитие платежной системы России;
- развитие и обеспечение стабильности финансового рынка страны.
