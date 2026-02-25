Опрос зафиксировал резкий рост числа опасающихся пузыря в ИИ инвесторов
«Пузырь искусственного интеллекта» впервые в истории стал самой большой проблемой для инвесторов в кредитные инструменты. Такой результат показал опрос Bank of America, передает Bloomberg.
Согласно итогам, каждый четвертый (около 23%) опрошенный инвестор с инвестиционным рейтингом назвал угрозу «пузыря искусственного интеллекта» своей главной проблемой. Для сравнения, в декабре 2025-го по результатам аналогичного опроса таких насчитывалось всего 9%.
Опрос показал, что главными рисками инвесторы сейчас считают неустойчивость инвестиций, связанных с искусственным интеллектом, а также завышенные оценки компаний. При этом среди ключевых страхов отмечены риски торговых конфликтов и мировой рецессии.
«Мало кто беспокоится о геополитике или ошибках в политике Центрального банка», — написали в своей записке стратеги Bank of America по итогам опроса.
Кредитные инвесторы — это лица или организации (банки, фонды, частные лица), предоставляющие финансирование бизнесу или проектам в долг под процент, а не за долю в капитале. Они ожидают гарантированного возврата средств с фиксированной доходностью. Такой формат позволяет заемщику сохранить контроль над компанией, при этом используя заемные средства.
Ранее Нассим Талеб, автор книги «Черный лебедь: под знаком непредсказуемости», предсказавший кризис 2008 года, предупредил инвесторов о потенциальном банкротстве в секторе программного обеспечения из-за искусственного интеллекта.
По мнению Талеба, рынки недооценивают структурные риски, одновременно переоценивая устойчивость современных лидеров в области ИИ.
«Кто-то заработает много денег на искусственном интеллекте», — сказал экономист. Однако, отметил он, нет гарантии, что это будут именно компании, которые сегодня составляют основу рынка ИИ.
Автор книги «Черный лебедь» не исключает банкротства в некоторых сегментах программного обеспечения на фоне технологической нестабильности, жесткой конкуренции и геополитической обстановки. С одной стороны, инвесторы опасаются, что быстро развивающиеся инструменты ИИ подорвут позиции компаний-разработчиков ПО, с другой — технологические гиганты, стремящиеся разработать инфраструктуру искусственного интеллекта, начали опасную гонку заимствований, которые могут не окупиться в течение многих лет, предупредил он.
Поскольку значительная часть роста фондового рынка за последние пару лет была обусловлена узкой группой акций, связанных с ИИ, более широкие индексы остаются уязвимыми в случае смены лидерства, пояснил Талеб.
