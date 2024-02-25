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Турция почти догнала Абхазию по поездкам из России. Инфографика

Поток приезжающих из России в Турцию вырос и почти догнал поток в Абхазию

Турция почти догнала Абхазию по поездкам из России. Инфографика

Число поездок россиян в Турцию (5,62 млн) почти достигло числа поездок в Абхазию (5,75 млн), следует из данных ФСБ. В статистике учитывались поездки со всеми целями — деловыми, рабочими, туристическими, на учебу и другими. Третье место занимает Казахстан с 2,94 млн поездок.

Из европейских стран в десятку попала только Финляндия — туда в 2023 году съездили 0,59 млн раз (против 0,87 млн в 2022 году).

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Анна Захарова, Мария Лозовая
ФСБ Турция Абхазия ЕС граница
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