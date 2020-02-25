Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость

НДС не должен включаться в кадастровую стоимость недвижимости, от которой зависит сумма налога на имущество, определил Верховный суд. РБК разбирался, станет ли решение поворотным в многолетних спорах о законности «налога с налога»

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Верховный суд признал незаконным включение налога на добавленную стоимость (НДС) в оценку недвижимости, указав, что НДС вообще не должен упоминаться при определении стоимости. Сейчас оценщики зачастую включают размер НДС в кадастровую стоимость, от которой зависит налог на недвижимость, что приводит к ее увеличению на 20%, и собственники — юридические лица переплачивают в бюджет налог на имущество, то есть платят «налог с налога». Опрошенные РБК юристы приветствовали решение Верховного суда, но предупредили о рисках еще большей путаницы в этом вопросе.

Новое определение Верховного суда по вопросу включения НДС в кадастровую стоимость принято по делу собственника пяти помещений в московском бизнес-центре ООО «Арт формат». Изначально в 2017 году Мосгорсуд определил стоимость принадлежащих ему объектов с учетом НДС. Компания не согласилась с таким подходом и дошла до кассации. Судебная коллегия апелляционной инстанции Мосгорсуда назначила дополнительную экспертизу, и из кадастровой стоимости НДС был исключен. В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.

Кадастровая стоимость стала базой для исчисления налога на имущество с 2014 года. Как правило, она должна соответствовать рыночной, но зачастую из-за низкого качества оценки суммы могут отличаться в разы, рассказал РБК вице-президент Российского общества оценщиков Евгений Нейман. Поэтому компании зачастую ее обжалуют, в том числе предметом судебных разбирательств становится включение в кадастровую стоимость НДС.

Ранее уже несколько московских компаний доходили до Верховного суда с такими делами. В 2018 году в решениях по делам торгового дома «Зеленоград», а также ООО «Аксиома» Верховный суд указывал, что НДС нельзя включать в кадастровую стоимость, поскольку она используется не для продажи, а как база налога на имущество. Однако эти решения не стали поворотной точкой в делах об оценке недвижимости в целях налогообложения. В 2019 году суды стали снова массово увеличивать стоимость на НДС, рассказал РБК директор практики разрешения споров КПМГ Антон Степанов.