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Экономика ,  
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Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость

НДС не должен включаться в кадастровую стоимость недвижимости, от которой зависит сумма налога на имущество, определил Верховный суд. РБК разбирался, станет ли решение поворотным в многолетних спорах о законности «налога с налога»
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Верховный суд признал незаконным включение налога на добавленную стоимость (НДС) в оценку недвижимости, указав, что НДС вообще не должен упоминаться при определении стоимости. Сейчас оценщики зачастую включают размер НДС в кадастровую стоимость, от которой зависит налог на недвижимость, что приводит к ее увеличению на 20%, и собственники — юридические лица переплачивают в бюджет налог на имущество, то есть платят «налог с налога». Опрошенные РБК юристы приветствовали решение Верховного суда, но предупредили о рисках еще большей путаницы в этом вопросе.

Новое определение Верховного суда по вопросу включения НДС в кадастровую стоимость принято по делу собственника пяти помещений в московском бизнес-центре ООО «Арт формат». Изначально в 2017 году Мосгорсуд определил стоимость принадлежащих ему объектов с учетом НДС. Компания не согласилась с таким подходом и дошла до кассации. Судебная коллегия апелляционной инстанции Мосгорсуда назначила дополнительную экспертизу, и из кадастровой стоимости НДС был исключен. В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.

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Кадастровая стоимость стала базой для исчисления налога на имущество с 2014 года. Как правило, она должна соответствовать рыночной, но зачастую из-за низкого качества оценки суммы могут отличаться в разы, рассказал РБК вице-президент Российского общества оценщиков Евгений Нейман. Поэтому компании зачастую ее обжалуют, в том числе предметом судебных разбирательств становится включение в кадастровую стоимость НДС.

Ранее уже несколько московских компаний доходили до Верховного суда с такими делами. В 2018 году в решениях по делам торгового дома «Зеленоград», а также ООО «Аксиома» Верховный суд указывал, что НДС нельзя включать в кадастровую стоимость, поскольку она используется не для продажи, а как база налога на имущество. Однако эти решения не стали поворотной точкой в делах об оценке недвижимости в целях налогообложения. В 2019 году суды стали снова массово увеличивать стоимость на НДС, рассказал РБК директор практики разрешения споров КПМГ Антон Степанов.

«С учетом нового определения можно ожидать нового разворота в практике и ухода от включения НДС в рыночную стоимость», — рассчитывает эксперт. Однако другая часть решения — не упоминать НДС — несет риски, что путаница продолжится: на практике часть оценщиков все равно продолжит включать в стоимость НДС и просто не будет указывать это в заключениях. Из-за этого собственникам недвижимости придется тщательнее изучать акты экспертизы, чтобы добраться до истины, и доказывать порочность такого расчета, предупреждает Степанов.

Определение Верховного суда «не упоминать НДС всуе» все оценщики должны воспринять как указание не включать НДС и выдавать очищенную от налога стоимость, уверен Евгений Нейман из Российского общества оценщиков.

«Кадастровая стоимость должна стремиться к рыночной стоимости, а рыночная стоимость — это то, что платит покупатель, а не то, что остается у продавца. Кроме того, кадастровая стоимость используется не только для расчета налога на имущество, но и для сдачи в аренду и выкупа», — не согласен с коллегами председатель Совета Национального объединения СРО оценщиков «Союз СОО» Алексей Каминский. Поэтому при определении рыночной стоимости коммерческой недвижимости, собственник которой применяет общую систему налогообложения, нужно учитывать НДС, настаивает он.

Проблема с включением в кадастровую стоимость НДС характерна для Москвы, говорят эксперты. Во многих регионах ее нет, например в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, Пензенской, Челябинской, Новосибирской и Свердловской областях и ряде других, перечисляет Степанов. «А московские власти всегда настаивали на том, что правильно считать стоимость недвижимости именно с учетом НДС», — пояснил он. За 2014–2019 годы Москва за счет включения НДС в стоимость недвижимости собрала лишних 50 млрд руб., оценил Consul Group по данным ФНС. РБК направил запросы в правительство и департамент городского имущества Москвы.

Подробнее о судебной практике в делах по спорам о кадастровой стоимости недвижимости читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Ольга Агеева
Теги: налог на недвижимость, кадастровая стоимость, НДС, двойное налогообложение
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