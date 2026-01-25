 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Экономика⁠,
0

Компания из США решила построить альтернативу «Турецкому потоку»

AAFS Infrastructure из США построит на Балканах альтернативу «Турецкому потоку»
Власти Боснии и Герцеговины приняли письмо о намерениях компании из США, предусматривающее строительство газопровода Southern Interconnection, который должен стать альтернативной «Турецкому потоку». Строительство начнется в 2026-м
Сараево
Сараево (Фото: Yin Xiaosheng / XinHua / Global Look Press)

Правительство Федерации Боснии и Герцеговины официально приняло письмо о намерениях от американской компании AAFS Infrastructure and Energy, которое предусматривает строительство газопровода Southern Interconnection (Южное соединение), соединяющего БиГ с Хорватией. Об этом сообщают боснийские N1 и klix.ba со ссылкой на власти.

Предполагается, что новый трубопровод свяжет Боснию и Герцеговину с терминалом сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк и таким образом создаст альтернативу «Турецкому потоку», по которому в БиГ через Сербию поступает российский газ, отмечает Berliner Zeitung (BZ). На данный момент альтернативных источников газа у Боснии и Герцеговины нет. Стоимость проекта оценивается в $200 млн.

Письмо о намерениях AAFS Infrastructure and Energy также включает строительство газовых электростанций, расширение трубопровода Кладань-Тузла и модернизацию международных аэропортов Сараево и Мостар.

Федеральному министерству энергетики, горнодобывающей промышленности и промышленности поручено продолжать диалог о Southern Interconnection, а также подготовить поправки к Закону о южном соединении, чтобы обеспечить реализацию проекта через другие модели, включая модель концессий.

«Сегодня Федерация Босния и Герцеговина получает природный газ только с одного направления и из одного источника. Это серьезный риск, особенно в зимние месяцы. Южное соединение — это стратегический проект, который позволяет нам диверсифицировать источники и маршруты поставок, повысить безопасность и создать более стабильную энергетическую систему», — сказал глава ведомства Ведран Лакич (цитата по klix.ba).

Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию
Бизнес
Петер Сийярто

Переговоры о строительстве Southern Interconnector активизировались в прошлом году после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Berliner Zeitung отмечает, что в обсуждениях участвовали относящиеся к окружению Трампа фигуры. Среди них — адвокат Джесси Бинналл и политический консультант Джо Флинн, которые представляют интересы AAFS Infrastructure and Energy.

В ноябре 2025-го власти БиГ одобрили ведущую роль американских частных компаний в строительстве трубопровода и его управлении. Предварительно они получат концессию на 30 лет.

В переговорах принимает участие посольство США в Боснии и Герцеговине. В начале декабря глава дипмиссии Джон Гинкель сообщил, что встретился с лидерами правящей коалиции правительства БиГ. По его словам, начало строительства Southern Interconnection запланировано на 2026 год.

BZ отмечает, что реализация проекта осложняется разделением Боснии и Герцеговины на автономные территории — Федерацию и Республику Сербскую. Первая поддерживает строительство нового трубопровода, в то время как вторая считается «пророссийской» и скептически относится к проекту. Издание пишет, что, хотя власти БиГ говорят о том, что Southern Interconnection позволит диверсифицировать источники газа, на самом деле это будет означать смену зависимости страны от поставок из России на зависимость от американских поставщиков.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Босния и Герцеговина США газопровод Турецкий поток Хорватия
