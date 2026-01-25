Компания из США решила построить альтернативу «Турецкому потоку»

Власти Боснии и Герцеговины приняли письмо о намерениях компании из США, предусматривающее строительство газопровода Southern Interconnection, который должен стать альтернативной «Турецкому потоку». Строительство начнется в 2026-м

Сараево (Фото: Yin Xiaosheng / XinHua / Global Look Press)

Правительство Федерации Боснии и Герцеговины официально приняло письмо о намерениях от американской компании AAFS Infrastructure and Energy, которое предусматривает строительство газопровода Southern Interconnection (Южное соединение), соединяющего БиГ с Хорватией. Об этом сообщают боснийские N1 и klix.ba со ссылкой на власти.

Предполагается, что новый трубопровод свяжет Боснию и Герцеговину с терминалом сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк и таким образом создаст альтернативу «Турецкому потоку», по которому в БиГ через Сербию поступает российский газ, отмечает Berliner Zeitung (BZ). На данный момент альтернативных источников газа у Боснии и Герцеговины нет. Стоимость проекта оценивается в $200 млн.

Письмо о намерениях AAFS Infrastructure and Energy также включает строительство газовых электростанций, расширение трубопровода Кладань-Тузла и модернизацию международных аэропортов Сараево и Мостар.

Федеральному министерству энергетики, горнодобывающей промышленности и промышленности поручено продолжать диалог о Southern Interconnection, а также подготовить поправки к Закону о южном соединении, чтобы обеспечить реализацию проекта через другие модели, включая модель концессий.

«Сегодня Федерация Босния и Герцеговина получает природный газ только с одного направления и из одного источника. Это серьезный риск, особенно в зимние месяцы. Южное соединение — это стратегический проект, который позволяет нам диверсифицировать источники и маршруты поставок, повысить безопасность и создать более стабильную энергетическую систему», — сказал глава ведомства Ведран Лакич (цитата по klix.ba).

Переговоры о строительстве Southern Interconnector активизировались в прошлом году после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Berliner Zeitung отмечает, что в обсуждениях участвовали относящиеся к окружению Трампа фигуры. Среди них — адвокат Джесси Бинналл и политический консультант Джо Флинн, которые представляют интересы AAFS Infrastructure and Energy.

В ноябре 2025-го власти БиГ одобрили ведущую роль американских частных компаний в строительстве трубопровода и его управлении. Предварительно они получат концессию на 30 лет.

В переговорах принимает участие посольство США в Боснии и Герцеговине. В начале декабря глава дипмиссии Джон Гинкель сообщил, что встретился с лидерами правящей коалиции правительства БиГ. По его словам, начало строительства Southern Interconnection запланировано на 2026 год.

BZ отмечает, что реализация проекта осложняется разделением Боснии и Герцеговины на автономные территории — Федерацию и Республику Сербскую. Первая поддерживает строительство нового трубопровода, в то время как вторая считается «пророссийской» и скептически относится к проекту. Издание пишет, что, хотя власти БиГ говорят о том, что Southern Interconnection позволит диверсифицировать источники газа, на самом деле это будет означать смену зависимости страны от поставок из России на зависимость от американских поставщиков.