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Бразилия и Аргентина решили создать общую валюту
FT: Бразилия и Аргентина на ближайшей неделе объявят о создании общей валюты
К проекту единой валюты двух крупнейших экономик Латинской Америки в дальнейшем предложат другим странам региона. Новый валютный блок может стать вторым по величине в мире
Бразилия и Аргентина на ближайшей неделе объявят о начале работы над созданием общей валюты, пишет Financial Times.
По данным издания, первоначально внимание будет сосредоточено на том, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать sur (юг), может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара.
Глава Минэкономики Аргентины Серхио Масса заявил FT, что «будет решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты».
Впоследствии присоединиться к проекту предложат другим странам Латинской Америки.
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