Hyundai и Kia выплатят 395 млн долл. за обман автовладельцев

Американские подразделения корейских автомобилестроителей Hyundai и Kia заплатят автолюбителям 395 млн долл. в рамках удовлетворения иска о предоставлении ложной информации о расходовании топлива автомобилями, сообщает Reuters.

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Как выяснило Агентство по охране окружающей среды США, автопроизводители завысили экономию расхода топлива по меньшей мере на милю на галлон.

Выплаты коснутся владельцев 600 тыс. автомобилей Hyundai и 300 тыс. владельцев Kia, выпущенных с 2011г. по 2013г. Несоответствия были выявлены в общей сложности в 13 моделях Hyundai и Kia.

Сумма выплат каждой компании будет зависеть от того, сколько владельцев предпочтут единовременную компенсацию программе "пожизненного возмещения". По оценкам Hyundai, сумма выплат составит порядка 210 млн долл., для Kia она может составить около 185 млн долл.

Напомним также, что осенью 2013г. стало известно, что Государственная антимонопольная служба Испании и Национальная комиссия по конкуренции (CNC) проверяют ряд дилеров и дистрибьюторов по всей стране, которых подозревают в участии в ценовом сговоре на автомобили и сервисы. Речь идет о десятках автопроизводителей, среди которых - такие гиганты индустрии, как Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Nissan, Toyota, Honda и General Motors.