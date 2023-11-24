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Экономика ,  
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Дерипаска предрек Германии, что она выйдет на паперть с протянутой рукой

Дерипаска: рост цен на электричество и газ ставит экономику Германии на паперть
Затраты на энергоносители поставят некогда главную европейскую экономику — Германию — «на паперть с протянутой рукой», заявил миллиардер. Так Дерипаска оценил решение Минфина Германии приостановить механизм «долгового тормоза»
Фото: Volker Hartmann / Getty Images
Фото: Volker Hartmann / Getty Images

Рост затрат на электроэнергию и газ ставит экономику Германии «на паперть с протянутой рукой», заявил Олег Дерипаска в телеграм-канале.

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой, и дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут», — написал миллиардер.

Так он прокомментировал статью Bloomberg, где утверждается, что Германия приостановит действие конституционного ограничения на новые чистые заимствования (механизм «долгового тормоза»), после того как правительство канцлера Олафа Шольца срочно пересмотрит бюджет.

В Германии более десяти лет действует закрепленный на конституционном уровне «долговой тормоз» — норма, ограничивающая новые долги государства на уровне 0,35% ВВП. Но сначала в связи с пандемией COVID-19, а затем по причине энергетического кризиса норма была временно отменена, и Германия за один только 2022 год набрала кредитов на €115 млрд.

В Минфине Германии предупредили о последствиях изъятия бюджетных €60 млрд
Экономика
Кристиан Линднер

Экстренная отмена «долгового тормоза» станет частью пересмотренного бюджета на 2023 год, который министр финансов Кристиан Линднер представит на следующей неделе. Он должен отчитаться по меньшей мере о €40,3 млрд нового внебюджетного долга, предназначенного для облегчения бремени высоких цен на электричество и газ для домашних хозяйств и компаний.

16 ноября Конституционный суд Германии изъял из бюджета €60 млрд. В январе 2022 года правительство Шольца задним числом изменило бюджет за 2021 год, перекинув оттуда в климатический фонд и на финансирование «зеленых» энергетических проектов неизрасходованные €60 млрд кредитных средств, предназначавшихся для борьбы с последствиями пандемии.

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Средства для борьбы с пандемией брали в долг в связи с чрезвычайной ситуацией, и, согласно решению суда, правительство не имело права ими свободно распоряжаться. Теперь климатический фонд будет сокращен на эти €60 млрд.

Линднер предупредил, что изъятие €60 млрд из бюджета повлечет за собой тяжелые последствия. Отвечая на вопрос, насколько «немцам придется затянуть пояса», он отметил, что «в будущем будет не хватать государственного финансирования, которое предназначалось для обновления экономики и инфраструктуры».

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Олег Дерипаска Германия электричество газ рост цен

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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