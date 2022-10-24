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Силуанов рассказал о новых инфраструктурных проектах

Инфраструктурные проекты, финансируемые из средств ФНБ, начнут реализовываться в этом году. К ним прибавится разработка новых — ориентированных на перенаправление торговли на Восток, рассказал в интервью РБК Антон Силуанов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительство продолжит финансировать уже отобранные инфраструктурные проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также рассматривает возможность запуска новых проектов, связанных с переориентацией торговых потоков на Восток. Об этом в интервью РБК сообщил министр финансов Антон Силуанов. По словам министра, «ресурсы учтены» на такие новые проекты, как строительство таможенных пунктов пропуска на восточном направлении, расширение доставки грузов по Волго-Донскому каналу, углубление Волги, дорожную инфраструктуру.

Валюта, в которой из ФНБ будут инвестироваться средства на инфраструктурные проекты, — рубли или, например, юани — будет зависеть от самого проекта, рассказал Силуанов.

«В прежние годы мы придерживались правила об инвестировании после накопления определенного уровня запаса ФНБ. Сегодня необходимо обеспечить ресурсами те инвестиционные проекты, по которым уже приняты решения, и заботиться о накоплении резервов на случай снижения доходной части бюджета», — сказал он.

Ранее на средства ФНБ был куплен контрольный пакет акций Сбербанка, а в 2022 году Минфин использовал средства ФНБ на поддержку «Аэрофлота» и ряда других авиакомпаний, Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) через покупку их акций или облигаций.

По состоянию на 1 октября ликвидные ресурсы ФНБ (средства на счетах в Банке России) составляли 7,5 трлн руб. До конца 2022 года Минфин направит 1 трлн руб. из ФНБ на финансирование дефицита бюджета.

Силуанов заверил, что «деньги сейчас пойдут» [на инфраструктурные проекты]. «Проекты не так быстро готовятся: нужно разработать финансовую модель, определить условия инвестирования и прочее», — пояснил он. Среди проектов, которые начнут реализовываться в текущем году, он перечислил:

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  • автодорогу Москва-Казань-Екатеринбург;
  • расширение Восточного полигона РЖД;
  • строительство трассы в обход Твери;
  • закупку подвижного состава для метро в Санкт-Петербурге.

К ним прибавится разработка новых проектов, связанных с большой потребностью бизнеса в нынешних санкционных условиях, по переориентации торговых потоков на Восток.

О том, что правительство сформировало список объектов и направлений для финансирования из ФНБ и направило президенту, Силуанов говорил в феврале. О том, какие проекты кабмин рассматривал в качестве претендентов на финансирование из ФНБ, ранее писал РБК.

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Инна Деготькова Инна Деготькова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Пустякова
Антон Силуанов Минфин бюджетные расходы проекты Инвестиции
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