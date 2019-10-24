Минкавказ ответил на претензии аудиторов о проблемах с инвестпроектами

Министерство не согласилось с данными Счетной палаты о неэффективном использовании средств: на Северном Кавказе реализованы 12 инвестпроектов, до конца года ведомство пообещало завершить еще десять

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Инвестпроекты на Северном Кавказе, в которые вложены средства госпрограммы, запущены не в полном объеме. Об этом говорится в сообщении Министерства по развитию Северного Кавказа, поступившем в РБК. Так в ведомстве отреагировали на данные Счетной палаты, заявившей о неэффективности вложения средств в регион.

При этом министерство объяснило, что причина заключается в задержке сроков реализации и запуска проектов, а не в неэффективном использовании средств.

Как сообщили в ведомстве, из 26 проектов, поддержанных в 2018–2019 годах, в настоящий момент реализованы 12, а не девять, как указывала Счетная палата. По данным министерства, они позволили создать 744 рабочих места и привлечь 2,7 млрд руб. внебюджетных инвестиций в регионы.

Минкавказ пообещал, что до конца текущего года будут завершены еще десять проектов, которые привлекут около 6 млрд руб. внебюджетных инвестиций.