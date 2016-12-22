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Таможня увидела риски экономической безопасности от изменения уплаты НДС
Экономика, 13:26
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Таможня увидела риски экономической безопасности от изменения уплаты НДС
Перенос срока уплаты НДС на импортные товары ударит по бюджету и создаст риски для экономики страны, заявил первый замглавы таможни Руслан Давыдов. Такая мера обсуждалась в рамках плана по улучшению бизнес-климата
Руслан Давыдов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Перенос уплаты НДС на импортные товары на период налоговой отчетности приведет к потерям бюджета и создаст преимущества для иностранных производителей, считает первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов. Так чиновник прокомментировал журналистам на Международном таможенном форуме инициативу изменить срок уплаты импортного НДС, которая стояла в плане Минэкономразвития «Трансформация делового климата».

Как писал РБК, министерство включило в план по улучшению делового климата предложение бизнеса изменить схему уплаты НДС при импорте, чтобы платить налог по итогам квартала, а не во время таможенных процедур. По мнению бизнесменов, это позволит избежать «перекладывания денег из кармана в карман», когда импортер сначала платит НДС, а по итогам квартала возмещает налог за нереализованный товар. По оценке Минэкономразвития, мера снизит давление на бизнес, ускорит выпуск товаров и снизит серый и фиктивный импорт, сведя на нет использование схем оптимизации НДС.

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Аналогичная схема уплаты НДС при импорте действует в некоторых странах, отметил Давыдов, отвечая на вопрос РБК. «Общаясь с нашими коллегами, мы спрашиваем: а как у вас? И они говорят: «Ни в коем случае не делайте этого. Вы потеряете деньги, вы потеряете контроль». Будет нанесен ущерб интересам государственного бюджета и экономической безопасности страны», － заявил замруководителя ФТС.

«Предложения перенести уплату ввозного НДС на этап налоговой отчетности － это прямое субсидирование иностранного производителя. Вы в начале налогового периода ввезли товары, а заплатите НДС почти через четыре месяца. Если это китайский товар, значит, вы просубсидировали китайского производителя за счет средств федерального бюджета. Мы считаем, что этого делать не нужно», － объяснил Давыдов.

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Для добросовестных участников внешней экономической деятельности существует возможность отсрочки и рассрочки платежей, указал он. «В первую очередь это уполномоченный таможенный оператор. Он имеет право выпуска товаров до подачи декларации. Если бы бизнес грамотно это применял, то сегодня уже до 70% массива могло бы пользоваться этими отсрочками», － отметил Давыдов.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: ФТС , импорт , НДС
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