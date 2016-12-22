Путин поддержал идею снижения НДС на фрукты

Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении льготного НДС на фрукты в размере 10%. Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев после совещания по развитию агропромышленного комплекса, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Путин также одобрил предложение освободить аграриев от уплаты НДС при получении государственных субсидий. «Здесь нелогичное решение было, когда государство с одной стороны помогает, с другой стороны — пытается взять налог. Президент тоже принял однозначное решение, чтобы налога на субсидии не было», — сказал Гордеев.

Также вице-премьер сообщил, что на совещании обсуждалось развитие логистической инфраструктуры и сельских территорий. «Нам поручено подготовить предложения о тех объемах финансирования [программы развития сельских территорий], которые бы существенно повлияли на их устойчивое развитие», — подчеркнул Гордеев.

Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли в Ставропольский край 9 октября. Они осмотрели яблоневые сады в сельхозпредприятии «Рассвет» и пообщались с аграриями. По словам президента, он решил посетить Ставрополье вместе с Медведевым для «единообразного понимания проблем» в сельскохозяйственной отрасли.