Бензин в России подорожал на фоне падения цен на нефть

Несмотря на снижение мировых цен на нефть, розничные цены на автомобильный бензин на заправках России выросли за январь–сентябрь 2014 года в среднем на 7,9%, сообщает Росстат. Так, популярный у российских автомобилистов бензин марки Аи-92 вырос в цене сразу на 8,7%

Пикет против повышения цен на бензин в Петропавловске-Камчатском в апреле 2014 г. (Фото: ТАСС)

В сентябре 2014 года бензин на российских АЗС подорожал в среднем на 1%. Рост розничных цен был отмечен в 76 из 85 регионов России, при этом в некоторых регионах их прирост оказался значительно выше среднего по стране. Так, например, в Ульяновской области цены подскочили за один месяц сразу на 3,3%. Небольшое снижение бензиновых цен было отмечено только на Алтае (-0,3%) и в Красноярском крае (-0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин за сентябрь 2014 года поднялись на 0,8% и 0,9% соответственно.

Наиболее высокими в сентябре 2014 года оставались цены на бензин на Чукотке, где литр топлива стоил в среднем 51,13 руб. В Магаданской области средняя цен бензина составляла 40,67 руб. за литр, на Камчатке – 40,16 руб. Наименьшая средняя цена на бензин, зафиксированная в Омской области, составила 30,05 руб. за литр.

Цены производителей за тот же месяц выросли в среднем на 2,5%, а за январь–сентябрь – на 27,4%.

В отчете Росстата особо отмечается, что рост цен на бензин происходил, несмотря на снижение цен на нефть. В сентябре цены производителей на нефть снизились на 6,2%, а в целом с начала 2014 года – на 1,7%.

Мировые цены на российскую нефть марки Urals снизились с начала 2014 года почти на 22% – в начале января баррель Urals стоил $108,07, к 24 октября его стоимость упала до $84,44.

По данным Росстата, за последний год (с сентября 2013 по сентябрь 2014 года) разница между ценами производителей на бензин и нефть выросла с 1,9 до 2,4 раза.

Накануне заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что цены на бензин в России начали снижаться после сезонного роста. Он отметил, что общая динамика цен на бензин находится «в темпах инфляции».

По данным Росстата, в январе–сентябре 2014 года инфляция составила 6,3%.

Вчера же Госдума приняла в первом чтении проект закона о налоговом маневре. Согласно документу, увеличиваются вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты и одновременно увеличиваются ставки по НДПИ на нефть и газ. Ранее эксперты заявляли газете «Известия», что в результате такого «налогового маневра» цена на бензин в первом квартале 2015 года вырастет сразу на 3 рубля за литр.