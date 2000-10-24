Мавзолей Ленина закроют...

...правда, пока, временно – на ремонт. Усыпальница «великого вождя» будет закрыта для посетителей с 10 ноября по 30 декабря.

Первый мавзолей Ленина появился на Красной Площади в январе 1924 года. Тогда он был еще временным, деревянным. Спустя шесть с половиной лет, в октябре 1930, его сменил монументальный гранитный вариант. Каменный Мавзолей в плане практически повторяет деревянный. Посетитель входит через главный вход и спускается по левой лестнице трехметровой ширины, стены которой облицованы специальным материалом лабрадоритом, в траурный зал. Сам зал выполнен в форме куба с длиной грани в 10 метров, со ступенчатым потолком. По его периметру проходит широкая черная полоса из того же лабрадорита. Посетители обходят саркофаг с трех сторон по невысокому подиуму, покидают траурный зал, поднимаются по правой лестнице и выходят из Мавзолея через дверь в правой стене. Конструктивно здание выполнено на основе железобетонного каркаса с кирпичным заполнением стен, которые облицованы полированным камнем - мрамором, лабрадоритом, порфиром, гранитом. Длина фасада Мавзолея – 24 метра, высота - 12 метров. Верхний портик смещен к Кремлевской стене (в деревянном Мавзолее он был смещен к фасаду). Сейчас Мавзолей пока еще работает – он открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов.