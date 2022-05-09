Reuters узнал о разногласиях США и МЭА по выпуску нефти из запасов

Планы США выпустить рекордный объем нефти из запасов стали неожиданностью для МЭА. Участники обеспокоены, что Байден использует резерв «для сдерживания инфляции по политическим причинам», а не защиты стран от перебоев с поставками

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Соединенные Штаты, объявляя в конце марта о намерении выпустить рекордный объем нефти из своих резервов, не посоветовались с партнерами в Международном энергетическом агентстве (МЭА), что стало неожиданностью для организации, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Как пишет агентство, это заставило других участников «изо всех сил пытаться соответствовать ситуации» и провести собственные высвобождения запасов.

По словам собеседников агентства, одностороннее решение США рискует подорвать отношения Вашингтона с МЭА, и «может поднять вопрос сохраняющейся целесообразности группы», которая координирует высвобождение нефти из стратегических резервов стран-участниц. Агентство было создано в 1973 году, сейчас в него входит 31 государство.

Речь идет о заявлении президента США Джо Байдена 31 марта: тогда он сообщил, что Соединенные Штаты высвободят 180 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR). Как указал глава государства, страна будет направлять на рынок из стратегического запаса в среднем по 1 млн барр. в сутки в течение полугода.

Reuters указывает, что это рекордный объем, который более чем в три раза превышает любой предыдущий выпуск SPR.

Страны — участницы МЭА обеспокоены тем, что Байден использует SPR «в целях сдерживания безудержной внутренней инфляции по политическим причинам», вместо того чтобы принять меры по защите стран-потребителей от возможных перебоев с поставками, сообщили источники Reuters. По словам одного из собеседников, объявление США смутило МЭА. «Все члены МЭА понимают, что мы должны сотрудничать как единое целое», — сообщил другой источник.

Соединенные Штаты объявили о своем намерении за день до встречи МЭА, на которой участники должны были обсудить скоординированное решение о выводе на рынок нефти из стратегических резервов. После встречи под председательством главы Минэнерго США Дженнифер Гранхольм МЭА сообщило, что решение принято, но не уточнило конкретные объемы запасов. По данным Reuters, в это время руководство МЭА обсуждало детали соглашения с другими членами организации.

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После недели переговоров агентство объявило, что страны МЭА договорились высвободить более 60 млн барр. нефти из мировых запасов, из них 30 млн барр. пришлись на США, остальное — на другие страны-участницы. По словам источника агентства, «таких запасов ни у кого не было».

В начале апреля МЭА сообщило, что страны-участницы высвободят еще одну партию нефти из резервов «в ответ на нестабильность на рынке».

В МЭА заявили Reuters, что в преддверии объявления о выпуске двух партий нефти из запасов агентство находилось «в тесном контакте» со всеми странами-участницами, в том числе США, решения об этом принимались в соответствии со всеми правилами. В американском Минэнерго также заявили, что поддерживали контакты с МЭА, но подтвердили, что их решение о высвобождении нефти из запасов было принято независимо от агентства. Ведомство указало, что участники организации имеют право выпускать нефть из своих стратегических резервов «отдельно от каких-либо коллективных действий МЭА».

7 апреля The Wall Street Journal сообщила, что МЭА планирует объявить о высвобождении 120 млн барр. нефти, что станет крупнейшим освобождением сырья за 47-летнюю историю агентства.