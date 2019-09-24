Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Слова Трампа подогрели опасения рынка о том, что торговая война между США и Китаем скоро не закончится

Фото: Richard Drew / AP

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем.

По данным на 21:05, нефть марки Brent торговалась на уровне $62,69 за баррель. Это на 3,13% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Нефть марки WTI также демонстрировала снижение. Баррель нефти этой марки стоил $56,95 за баррель (минус 2,88%).

«Он (Трамп. — РБК) снова усилил американо-китайскую торговую войну», — приводит Reuters слова Джона Килдаффа из нью-йоркской Again Capital LLC. «Это не был конструктивный тон в попытках решить эту проблему, а мы знаем, насколько чувствительны цены на нефть на снижение и на повышение», — добавил он.

Трамп в своей речи на Генассамблее ООН раскритиковал действия Пекина. «Китай не только отказался принять обещанные реформы, но и запустил экономическую модель, зависящую от масштабных рыночных барьеров, крупных государственных субсидий, манипулирования валютой, передачи технологий, связанных с демпингом продуктов, и кражи интеллектуальной собственности, а коммерческих секретов — в огромных масштабах», — сказал Трамп.

Кроме того, опрошенные Reuters участники рынка связывают падение цен на нефть с экономическими данными ведущих европейских экономик и Японии. «Мы по-прежнему наблюдаем постоянный пересмотр в сторону снижения спроса на нефть в 2019 году», — заявил агентству Энди Липов из Lipow Oil Associates в Хьюстоне.