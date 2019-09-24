Государственные аудиторы России и США договорились о сотрудничестве

Государственные аудиторы России и США договорились о сотрудничестве

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и генеральный аудитор США Юджин Додаро обновили соглашение о сотрудничестве между странами

Алексей Кудрин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Счетная палата России (СП) и Государственное контрольное управление США подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества, заявил журналистам председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках конгресса ИНТОСАИ, сообщает корреспондент РБК.

Меморандум является обновленной редакцией соглашения, подписанного странами 7 ноября 2007 года. Цель документа — содействие сотрудничеству в области аудита.

«Соглашение позволяет проводить обмен опытом, лучшими практиками, информацией, а также проводить совместные параллельные проверки», — сказал журналистам Кудрин.

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают двусторонние параллельные проверки, которые «позволили бы изучить практику тех или иных форм государственной поддержки в своих странах».