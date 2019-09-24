Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 63,95 (+0,1) Quote, 23 сен, 13:09
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 70,28 (-0,32) Quote, 23 сен, 13:09
В Росгвардии оценили законопроект об обязанности бойцов представляться Общество, 12:12 «Декатлон»: как вырасти в два раза без затрат на кадры РБК и SAP, 12:02 СКР возбудил дело из-за подрыва моста в Луганске перед конвоем МЧС Политика, 12:01 Лидер группы Space подал к Киркорову иск из-за обвинений в вымогательстве Общество, 11:55 «Аэроэкспресс» назвал самые необычные находки в поездах Общество, 11:55 СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Спорт, 11:54 Россиянка на мотоцикле пострадала в ДТП на Пхукете Общество, 11:41 В Красноярском крае во время прогулки в лесу пропала семья Общество, 11:39 Государственные аудиторы России и США договорились о сотрудничестве Экономика, 11:37 В магазине в Нижневартовске из-за пожара обрушилась кровля Общество, 11:35 МИД опроверг заявления США о не вовремя поданных документах на визы Политика, 11:34 Капитан сборной России объяснил вылет в четвертьфинале ЧЕ по волейболу Спорт, 11:32 Деловой кластер «САФМАР» в Сколково проведет саммит резидентов Партнерский материал, 11:30 С пультом по жизни: можно ли заработать на американском телевидении Quote, 11:28
Экономика ,  
0 
Государственные аудиторы России и США договорились о сотрудничестве
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и генеральный аудитор США Юджин Додаро обновили соглашение о сотрудничестве между странами
Алексей Кудрин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Счетная палата России (СП) и Государственное контрольное управление США подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества, заявил журналистам председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках конгресса ИНТОСАИ, сообщает корреспондент РБК.

Меморандум является обновленной редакцией соглашения, подписанного странами 7 ноября 2007 года. Цель документа — содействие сотрудничеству в области аудита.

«Соглашение позволяет проводить обмен опытом, лучшими практиками, информацией, а также проводить совместные параллельные проверки», — сказал журналистам Кудрин.

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают двусторонние параллельные проверки, которые «позволили бы изучить практику тех или иных форм государственной поддержки в своих странах».

Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд руб.

Несмотря на «шероховатости российско-американских межгосударственных отношений», сотрудничество Счетной палаты и Государственного контрольного управления США носит «позитивный профессиональный характер», отметили в СП.

Следующий шаг — визит делегации США в Москву в ноябре 2019 года. В ходе осенней сессии стороны продолжат обсуждать вопросы стратегического аудита, аудита социальной сферы, ИТ, цифровизации, а также сфокусируются на темах работы с персоналом и экологии.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Счетная палата, сша
Материалы по теме
Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России
Общество
Минтруд назвал ошибкой утверждения Счетной палаты о проблемах инвалидов
Общество
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд руб.
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter