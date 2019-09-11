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Экономика ,  
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Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд руб.
Аудиторы отчитались о результатах проверки исполнения бюджета за 2018 год. По сравнению с 2017 годом объем нарушений сократился на 22%. Особо заметно снизился объем нарушений в сфере госзакупок, следует из отчета
Фото: Диева Анастасия / ТАСС

Счетная плата по результатам проверки исполнения бюджета в 2018 году  обнаружила нарушения на сумму  426,2 млрд руб. Отчет контролирующего органа опубликован в ночь на 11 сентября на его сайте. 

Чаще всего (на 308 млрд руб.) выявлялись нарушения, связанные с неправильным отражением в учете фактов хозяйственной жизни. На втором месте оказались нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями. Таких нарушений было выявлено на 73,6 млрд руб. Тройку лидеров замыкают нарушения в сфере госзакупок (на 18,7 млрд руб.). 

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По сравнению с 2017 годом объем выявленных нарушений в 2018 году снизился. отмечают аудиторы.  В 2017 году Счетная палата выявила бюджетных нарушений на 547,2 млрд руб. Таким образом в минувшем году объем нарушений снизился на 121,1 млрд руб. или на 22,1%. 

При этом самое заметное сокращение нарушений в 2018 году наблюдается в сфере госзакупок, следует из отчета. По сравнению с 2017 годом доля таких нарушений сократилась в 11 раз (213 млрд руб. в 2017 году против 18,7 млрд руб. в 2018 году). 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Счетная палата, нарушения, госзакупки
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