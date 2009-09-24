Альфа-банк потерял пятую часть портфеля займов

В первом полугодии совокупные активы группы "Альфа-банк" снизились на 15% - до 23 млрд долл., совокупный кредитный портфель группы сократился на 20%.

Как пишет газета "РБК daily", опубликованные показатели Альфа-банка по МСФО оказались гораздо хуже, чем в среднем по банковской системе. По мнению аналитиков, это связано с рискованной кредитной политикой банка в прошлом, неактивным кредитованием в 2009 году и весьма неэффективной политикой по возврату просроченных долгов.

В самом банке связывают сокращение активов с ослаблением экономики, снижением кредитного портфеля и общим ухудшением платежеспособности заемщиков. При этом, по данным Банка России, совокупные активы банковской системы, напротив, увеличились на 0,4%.

Динамика кредитного портфеля группы также гораздо хуже средних по рынку показателей. Портфель банка сократился на 20,2% - до 15,3 млрд долл., тогда как в банковской системе наблюдался 2-процентный рост. "Это весьма существенное сокращение портфеля", - говорит аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко.

Издание отмечает, что Альфа-банк был одной из немногих кредитных организаций, которые имели широкий доступ к госсредствам: беззалоговому кредитованию и другим средствам фондирования. В январе банк привлек субординированный заем от Банка развития на 10,2 млрд руб., что значительно улучшило коэффициент достаточности капитала группы. Все это, по идее, должно было стимулировать Альфа-банк кредитовать реальный сектор экономики, как это сделали госбанки.

В Альфа-банке объясняют сокращение кредитного портфеля тем, что банковская группа продолжает проводить консервативную кредитную политику. Также в 2009 году группа погасила два синдицированных займа в общей сумме 705 млн долл. и все выпуски своих бондов в размере 219 млн долл.

"Снижение объема кредитного портфеля банка связано и с тем, что он весьма неактивно выдавал кредиты в первом полугодии", - отмечает аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. Одной из главных причин тому стала слишком рискованная политика кредитования Альфа-банка в прошлом, что привело к ухудшению качества портфеля.

Напомним, что в июле представители банка заявляли, что просрочка по первому полугодию составляет 11%. Это подтверждают и данные отчетности, по которым за первое полугодие банк наращивал резервы на возможные потери по кредитам с 1,2 млрд до 1,5 млрд долл. (9,5% от кредитного портфеля).

Аналитики весьма пессимистичны в оценках ожидаемых показателей Альфа-банка. "Судебные тяжбы, в которые погрузился Альфа-банк, - это одна из самых низкоэффективных стратегий возврата долгов", - уверен Марк Рубинштейн. По его словам, это может привести к частичному погашению задолженности, но когда начнется восстановление экономики, заемщики в этот банк точно не вернутся.