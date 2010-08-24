Реальное укрепление рубля к доллару в январе-июле составило 1,3%

Такая информация содержится в мониторинге социально-экономической ситуации в РФ в январе-июле 2010г.

По данным министерства, за июль с.г. укрепление рубля в реальном выражении к канадскому долларусоставило 2,1%, ослабление к евро - 1,8%, к фунту стерлингов - 1,3%, к швейцарскому франку - 4,4%, к японской иене - 1,2%. В целом за январь-июль (из расчета июль 2010г. к декабрю 2009г.) реальное укрепление рубля к евро составило 16,7%, к фунту стерлингов - 7,3%, к швейцарскому франку - 4,8%, к японской иене - 0,6%, ослабление к канадскому доллару - 0,6%.

Ослабление реального эффективного курса рубля к корзине иностранных валют за июль оценивается в 0,8%, но в целом за первые семь месяцев 2010г. зафиксировано его укрепление на 8,9%. Номинальный эффективный курс рубля в июле ослаб на 1,3%, а в целом за январь-июль 2010г. - укрепился на 5,6%.

По предварительной оценке Минэкономразвития, за август укрепление рубля к доллару США в реальном выражении составит 1,8-2%, к швейцарскому франку - 0,9-1,2%, к канадскому доллару - 0,4-0,5%, ослабление к евро - 0,2-0,4%, к фунту стерлингов - 0,9-1%, к японской иене - 0,1-0,4%. В целом за январь-август 2010г. реальное укрепление рубля к доллару оценивается в 3,2-3,4%, к евро - в 16,2-16,4%, к фунту стерлингов - в 6,2-6,3%, к швейцарскому франку - в 5,7-6%, к японской иене - в 0,1-0,5%, ослабление к канадскому доллару - в 0,1-0,2%.