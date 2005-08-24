Аналитики: "Роснефть" будет бороться с Газпромом за "Сибнефть"

НК "Роснефть" является более вероятным конкурентом Газпрому на покупку акций "Сибнефти", нежели "Сургутнефтегаз". Такое мнение высказали РБК аналитики ряда российских инвесткомпаний.

В частности, аналитик банка "Зенит" Евгений Суворов считает, что "Роснефть" может принять участие в борьбе за актив Романа Абрамовича, использовав "Сургутнефтегаз" как некое "передаточное звено", как это уже было в ходе аукциона по продаже "Юганскнефтегаза".

Средства для покупки "Сибнефти", в случае принятия соответствующего решения, могут быть привлечены госкомпанией в виде кредитов - в том числе и под будущие поставки нефти. Эксперт считает, что значительную часть привлеченных средств "Роснефть" сможет вернуть путем первичного размещения акций (IPO). "Какое-то время "Роснефть" побудет в долгах - для компании это не впервые", - предположил Е.Суворов.

Аналитики ФК "Уралсиб" Алексей Кормщиков также не исключает участия "Роснефти" в покупке "Сибнефти", однако шансы госкомпании на получение этого актива, по его мнению, невелики. "Проблем у "Роснефти" хватит и без этого - компании предстоит консолидация дочерних компаний и подготовка к IPO", - напомнил он.

В то же время, отметил эксперт, "Сургутнефтегаз" располагает свободными средствами для покупки "Сибнефти", однако компания не обладает достаточным административным ресурсом для борьбы с Газпромом за этот актив.

Аналогичного мнения придерживается и начальник аналитического отдела ИК "Велес Капитал" Михаил Зак. По его оценке, "Сургутнефтегаз" располагает более 10 млрд долл. свободных средств, однако в случае с покупкой "Сибнефти" все будет зависеть от политического решения.

"Если стратегия Газпрома путем диверсификации бизнеса путем расширения его нефтяной и электроэнергетической составляющей получила одобрение на государственном уровне, не стоит ждать, что "Сургутнефтегаз" попытается перейти ему дорогу", - отметил эксперт.

Говоря о шансах "Роснефти" на покупку "Сибнефти", аналитик предположил, что компания теоретически сможет "хитрым способом" найти средства для покупки "Сибнефти", однако не станет бороться за этот актив. "Скорее всего, "Роснефть" сконцентрируется на "Юганскнефтегазе" и других активах ЮКОСа, которые могут перейти под контроль компании", - полагает М.Зак.

В пресс-службе "Сургутнефтегаза" информацию о возможном участии компании в покупке "Сибнефти" не комментируют.

Напомним, по неофициальной информации, основные акционеры "Сибнефти" ведут переговоры с Газпромом о продаже своего пакета в нефтяной компании, при этом газовый холдинг уже ведет переговоры о рядом иностранных банков о привлечении кредита на сумму 10 млрд долл. для осуществления сделки. Millhouse Capital (управляет активами губернатора Чукотки Романа Абрамовича и его партнеров) в настоящее время контролирует 72% акций "Сибнефти". Кроме того, под арестом остаются 20% акций "Сибнефти", приобретенные НК "ЮКОС" в 2003г. за 3 млрд долл. и по-прежнему находящиеся на ее балансе. На данный пакет претендует НК "Роснефть", купившая в конце 2004г. крупнейшее добывающее подразделение НК "ЮКОС" - "Юганскнефтегаз". "Роснефть" требует погасить долг ЮКОСа перед "Юганскнефтегазом" в размере 3,5 млрд долл. за поставленную, но не оплаченную в 2004г. нефть.