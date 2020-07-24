Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

Только за месяц ограничений из-за COVID-19 доходы в бюджеты регионов сократились на 26% (546 млрд руб.). А в случае второй волны центральные власти уже не будут готовы так охотно предоставлять поддержку, считают аналитики НКР

Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Налоговые и неналоговые доходы (ННД) российских регионов за время действия мер по борьбе с коронавирусом, а также на фоне снижения добычи нефти и падения цен на нее (апрель—май) сократились на 546 млрд руб. (26%) по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом говорится в комментарии аналитиков рейтингового агентства НКР, поступившем в РБК.

За месяц в 82 регионах доходы от НДФЛ сократились на 91 млрд руб. (17%), а отрицательную динамику по налогу на прибыль показал 71 субъект федерации — минус 292 млрд руб. (33%).

У трех регионов — Пермского края, Астраханской области и Ямало-Ненецкого автономного округа— неналоговые доходы сократились на 52%. На 51% и 45% соответственно упали ННД Красноярского края и Республики Коми. Сокращение налоговых доходов зафиксировали в 78 регионах.

НКР отмечает, что по итогам первых пяти месяцев 2020 года выросла зависимость региональных бюджетов от федеральной поддержки. С января по май федеральный центр направил региональным бюджетам дотации, субсидии и субвенции на 1 трлн руб., что на 56% больше, чем объем помощи за тот же период 2019 года. Увеличение поддержки позволило резко снизить налоговые поступления, поэтому за время пандемии совокупные доходы региональных бюджетов сократились только на 10%, указывает НКР.