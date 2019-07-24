В Европе предупредили о возможном крахе «Укртрансгаза» из-за долгов

Федерация энерготрейдеров сообщила Киеву, что 4,1 млрд гривен должны быть выплачены в ближайшее время. В противном случае у Украины возникнут проблемы

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Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз». В письме, текст которого приводит издание «Украiнське новини», говорится о том, что долг к маю достиг суммы в 4,1 млрд гривен (около $160 млн).

«Если деньги не будут выплачены в самой ближайшее время, это приведет к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы. Следствием станет недоверие международного сообщества к данному сектору украинской экономике и дальнейшая изоляция страны», - предупредил генеральный секретарь EFET Ян Ван Акен.

В письме сообщается, что «Укртрансгаз» в течение длительного времени не оплачивал и газ, который компания использовала сверх нормы, вследствие чего часть поставщиков в середине июня прекратили поставки.

Ван Акен сложившуюся ситуацию назвал «чрезвычайно деликатной и вызывающей опасения». По его словам, накопившийся долг может ослабить позицию Киева в продолжающихся переговорах о транзитных поставках российского газа в Евросоюз.

В конце мая «Укртрансгаз», который является оператором украинской газотранспортной системы, сообщил о том, что запасы в подземных хранилищах составляют 152 млн куб. м газа, тогда как месячная потребность составляет около 240 млн куб. м. Компания предупредила Совет национальной безопасности и обороны страны, а также другие госорганы, что имеющиеся долги несут риск возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня.