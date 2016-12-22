Эксперты предложили Москве внедрить воздушные такси и Hyperloop в Калугу

Чтобы обеспечить развитие Москвы при «новой экономике», нужны не только краткосрочные, но и «визионерские» меры — квартал с «изолированной климатической зоной» и запуск Hyperloop до Твери, пишут эксперты Boston Consulting Group

Трубы для тестирования Hyperloop One в Норт-Лас-Вегасе, США. 11 мая 2016 года (Фото: Steve Marcus / Reuters)

Для развития Москвы в сфере «новой экономики» нужны не только цифровизация госорганов и стимулирование предпринимательства — стоит подумать и над «визионерскими инициативами», пишут эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group в докладе «Исследование конкурентоспособности Москвы в сфере новой экономики», поступившем в РБК.

Среди таких мер — создание квартала с воздушными такси и беспилотными автомобилями, внедрение в нем «изолированной климатической зоны», а также запуск поезда Hyperloop до ближайших регионов, который поможет превратить столицу в тридцатимиллионную агломерацию.

BCG на основе лучших мировых практик и экспертных оценок предложила 11 «основных направлений дальнейшего развития новой экономики» в Москве (они, впрочем, «еще потребуют дальнейшей детализации до уровня конкретных инициатив»). Предложения разделили на три блока. Первый из них касается мер, которые «смогут придать новый импульс развитию новой экономики Москвы уже в краткосрочной перспективе». Это максимальное облегчение регулирования для нескольких приоритетных технологий (например, BCG считает нужным разрешить движение беспилотных автомобилей на выделенной территории города), запуск программы инновационной трансформации столичных компаний, привлечение высококвалифицированных специалистов и популяризация предпринимательства. Кроме того, BCG предлагает Москве открывать офисы в местах концентрации русскоязычных талантов (например, в Кремниевой долине), чтобы возвращать их в Россию, а также обеспечить цифровизацию госорганов и открыть частному бизнесу доступ к данным о городе (например, статистику пассажиропотока и криминальной активности по районам). Среди других краткосрочных инициатив — создание бренда «designed in Moscow» и трансформация технопарков.

В качестве стимулов, которые обеспечат переход к новой экономике в долгосрочной перспективе, BCG называет поддержку вузов и более терпимое отношение к возможным потерям средств инвестфондов, получающих финансирование от государства, из-за вложений в рискованные проекты. Кроме того, эксперты предлагают создать городской медиакластер, предусматривающий поддержку экспортеров медиаконтента и привлечение международных компаний к его производству. В пример приводится медиахаб в Сеуле, увеличивший экспорт южнокорейских фильмов в 250 раз за 20 лет в стоимостном выражении.

Два последних направления, по мнению BCG, представляют собой «визионерские инициативы». Эксперты предлагают создать квартал под рабочим названием «Москва 2100», в котором возможно было бы применить все последние урбанистические и технологические решения. Среди них — запуск технологии умного дома на уровне квартала, внедрение в нем беспилотных автомобилей и летательных аппаратов, а также разрешение на использование воздушных такси (в том числе вертолетов и самолетов с технологией вертикального взлета и посадки), в частности беспилотных, — это позволит «создать неповторимый имидж города и помочь решению проблемы транспортной перегруженности», указывают в BCG. Еще одно предложение компании — создание в этом квартале «изолированной климатической зоны, которая позволит создать комфортные условия для населения круглый год независимо от внешних погодных условий».

Кроме того, по мнению BCG, московскую агломерацию следует расширить за счет строительства Hyperloop до крупных городов соседних областей (например, Твери, Владимира и Калуги). Hyperloop представляет собой транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке перемещается со скоростью 1200 км/ч, проект придумал глава SpaceX Илон Маск. При его внедрении в Москве и соседних регионах население столичной агломерации, которое по состоянию на 2018 год оценивается в 16,9 млн человек, к 2025 году увеличится до 30 млн человек, отмечают авторы доклада. Исследование делалось не по заказу мэрии Москвы, BCG подготовила его самостоятельно к Московскому урбанистическому форуму, уточнил РБК представитель компании.