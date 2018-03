На фондовых торгах в Европе продолжился рост индексов

Среди лидеров рынка оказались компании финансового сектора.

Фондовые торги в Европе 23 июля 2009г. закрылись ростом ведущих индексов на фоне макроэкономических и корпоративных новостей. Среди лидеров рынка оказались компании финансового сектора. На стоимость их акций благоприятно повлияли данные появившегося отчета одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, сообщившего, что его чистая прибыль в первом полугодии 2009г. составила 3,58 млрд швейцарских франков (2,36 млрд евро) против чистых убытков в 933 млн швейцарских франков (615,3 млн евро) за аналогичный период годом ранее. На этом фоне котировки Credit Suisse к концу сессии повысились на 5,8%.



Следом от 2,6% до 4,9% подорожали акции британских HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland и испанского Banco Santander.



В выигрыше оказались горнодобывающие и энергетические компании. Благодаря повышению мировых цен на металл, котировки компаний Xstrata, Rio Tinto, BHP Billiton, Kazakhmys и Lonmin повысились от 4,1% до 9,5%.



Благоприятно закончилась сессия и для швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG, котировки акций которой повысились на 3,2%. Компания обнародовала данные отчета, согласно которому ее чистая прибыль в первом полугодии 2009г. сократилась на 29% - до 4,05 млрд швейцарских франков (2,67 млрд евро) против 5,73 млрд франков (3,78 млрд евро) за аналогичный период годом ранее. Однако на стоимости акций Roche, скорее, отразилось то, что компания обнародовала благоприятный прогноз по своим финансовым показателям на ближайшие два года.



В свою очередь шведско-швейцарская инженерная компания ABB Ltd. сообщила, что принятые меры по сокращению расходов несколько скорректировали снижение ее прибыли во II квартале текущего года. В результате ценные бумаги ABB подорожали на 4,3%. Согласно данным финансового отчета, чистая прибыль ABB в первом полугодии 2009г. снизилась на 32,9% и составила 1,33 млрд долл. по сравнению с 1,98 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. По итогам II квартала 2009г. чистая прибыль снизилась на 30,8% и составила 675 млн долл. по сравнению с 975 млн долл., полученными за аналогичный период годом ранее.



Бумаги геологоразведочной компании Petroleum Geo-Services ASA подорожали сразу на 11%, что стало возможным после заявления компании о значительном увеличении своего портфеля заказов на разведку нефте - и газоносного морского шельфа.



На 6,1% подорожали и акции крупнейшего в мире производителя пневматического оборудования - британской компании IMI Plc. Причиной этого стало то, что Bank of America Corp внес эту компанию в список европейских предприятий, бумаги которых наиболее предпочтительны для покупки.



По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 66,07 пункта (+1,47%) и составил 4559,80 пункта, немецкий DAX - на 125,72 пункта (+2,45%) - до 5247,28 пункта, французский CAC 40 - на 68,65 пункта (+2,08%) - до 3373,72 пункта, швейцарский SMI поднялся на 128,49 пункта (+2,28%) - до 5765,51 пункта, амстердамский AEX - на 4,96 пункта (+1,83%) и закрылся на отметке в 276,15 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по промежуточным итогам торгов вырос на 2% и составил 907,71 пункта, что стало самым высоким показателем этого индекса с ноября 2008г.