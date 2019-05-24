Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,86 +0,47 EUR Бирж. 72,52 +0,70 Brent 67,80 -4,33% USD Нал. 65,57 64,00 EUR Нал. 72,93 71,14 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1176 +0,0023 BTC/USD Бирж. 7 812,80 -56,00 IMOEX 2 618,61 -0,76% RTSI 1 275,42 -1,34% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МТС ₽315 (+21,79%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
МТС ₽315 (+21,79%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 23 мая, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 23 мая, 12:06
Истории про свой бизнес: как избежать ошибок на старте РБК и «Билайн» Бизнес, 08:25 Опыт Uber: как променять данные клиентов на дружбу с властями — Bloomberg Pro, 08:22 Mastercard решила запустить сервис снятия наличных через QR-код Финансы, 08:00 Банки и Mastercard запустят сервис снятия наличных через QR-код Pro, 08:00 Десять человек погибли при опрокидывании лодки в Китае Общество, 07:58 В Пермском крае загорелся магистральный газопровод Общество, 07:52 Как горожанам удавалось остановить строительство, которое им не нравилось Недвижимость, 07:48  Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга Общество, 07:35 Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона Экономика, 07:12 Как МТС умудрилась увеличить доходы при сокращении числа абонентов Quote, 07:10 Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 07:10 Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России Финансы, 07:00 Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX Финансы, 06:46 Литва отказала во въезде грузовикам с ракетной установкой из Белоруссии Политика, 06:13
Экономика ,  
0 
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
С точки зрения ВВП на душу населения на сегодняшний день Украина, по оценкам экспертов, находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Чтобы достичь показателей сегодняшней Польши, ей, по оценкам экспертов, понадобится 50 лет
Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Несмотря на то что экономический рост на Украине восстановился после кризиса 2014–2015 годов, его темпы остаются слишком низкими, чтобы жители страны могли достичь уровня доходов граждан соседних европейских стран. Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка, который посвящен реализации потенциала экономического роста Украины.

В кризисные годы экономика республики, подсчитали эксперты, сократилась на 16%. В 2016–2017 годах рост в стране, по их данным, возобновился до уровня 2,4%, а в 2018 году — уже до 3,3%. «Для снижения уровня
бедности, который остается выше докризисного уровня, необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени», — говорится в докладе.

Украине, пришли к выводу специалисты, «еще предстоит большой объем работы, если она стремится стать страной с высоким уровнем доходов граждан и преодолеть разрыв в доходах населения, который существует между украинцами и жителями стран с развитой экономикой».

Фотогалерея 
«Колбасу по 2.20, может, вернет»: украинцы о президенте Зеленском

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона». По этому показателю составители доклада поместили ее на уровень Молдавии, Армении и Грузии.

Кроме того, ВВП Украины на душу населения, заметили во Всемирном банке, по паритету покупательной способности примерно в три раза ниже, чем в Польше.

В случае, если темпы экономического роста на Украине останутся неизменными, республике, по оценкам экспертов, понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

Сдерживающие факторы

Развитию украинской экономики сегодня, считают эксперты, мешают «незавершенные реформы». Это, отмечается в докладе, приводит к низкой производительности, чрезмерной зависимости от экспорта товаров, слабых институтов, недостатку прямых иностранных инвестиций и интеграции в глобальную экономику. 

В документе указывается, что одним из ключевых препятствий для привлечения инвестиций является нарушение принципов свободной конкуренции. Зависимость от экспорта сырья препятствует реструктуризации и экономики и увеличению экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Эксперты банка считают, что Украине необходимо добиться увеличения производительности и инвестиций, для чего власти должны уменьшить роль государства в экономике, содействовать прямым иностранным капиталовложениям и проводить стабильную макроэкономическую политику. 

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Всемирный банк, Украина
Материалы по теме
Дочь Трампа объяснила отказ возглавить Всемирный банк
Политика
Всемирный банк отказался порвать с традицией при назначении нового главы
Финансы
Всемирный банк дал Украине финансовые гарантии на $750 млн
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter