Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

С точки зрения ВВП на душу населения на сегодняшний день Украина, по оценкам экспертов, находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Чтобы достичь показателей сегодняшней Польши, ей, по оценкам экспертов, понадобится 50 лет

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Несмотря на то что экономический рост на Украине восстановился после кризиса 2014–2015 годов, его темпы остаются слишком низкими, чтобы жители страны могли достичь уровня доходов граждан соседних европейских стран. Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка, который посвящен реализации потенциала экономического роста Украины.

В кризисные годы экономика республики, подсчитали эксперты, сократилась на 16%. В 2016–2017 годах рост в стране, по их данным, возобновился до уровня 2,4%, а в 2018 году — уже до 3,3%. «Для снижения уровня

бедности, который остается выше докризисного уровня, необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени», — говорится в докладе.

Украине, пришли к выводу специалисты, «еще предстоит большой объем работы, если она стремится стать страной с высоким уровнем доходов граждан и преодолеть разрыв в доходах населения, который существует между украинцами и жителями стран с развитой экономикой».

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона». По этому показателю составители доклада поместили ее на уровень Молдавии, Армении и Грузии.