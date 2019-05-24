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В США предложили вводить тарифы на товары из манипулирующих валютой стран
Пошлины, считают в Минторге США, позволят возместить ущерб от искусственного занижения странами курса своей валюты по отношению к доллару. О том, что Минфин США может причислить к таким государствам Россию, ранее сообщал Bloomberg
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Американское Министерство торговли предложило властям страны принять новое правило о введении компенсационных пошлин на товары из стран, которые, по мнению Вашингтона, искусственно недооценивают свою валюту по отношению к доллару. Об этом со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса сообщает Reuters.

Подобное правило, отмечает агентство, может поставить под угрозу увеличения тарифов товары из таких стран, как Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария. Эти государства наряду с Китаем, напоминает Reuters, были включены в «контрольный список» полугодового отчета Министерства финансов США, в котором, в том числе, отслеживаются валютные интервенции на рынке. О том, что в этот список также может попасть Россия, 10 мая сообщал Bloomberg.

Инициатива о новых тарифах для стран, которые, по мнению американских властей, манипулируют своей валютой для получения выгоды, «внесет изменения в обычный процесс введения компенсационных пошлин», пояснили в Минторге. В него, согласно предложению ведомства, будут внесены новые критерии недооценки валюты. При этом о каких именно критериях идет речь, указывает Reuters, пока неизвестно: в американском министерстве их еще не определили.

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«Это изменение ставит иностранных экспортеров в известность о том, что Министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб промышленности США», — заявил, комментируя инициативу, Уилбур Росс. Таким образом, уверен глава ведомства, иностранные государства «больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским трудящимся и предприятиям».

Остальных деталей об этом предложении Reuters не раскрывает.

Прежде, напоминает агентство, чиновники из администрации президента США Дональда Трампа подозревали, что власти Китая искусственно занижают курс юаня по отношению к доллару. Такую точку зрения американские власти, замечает Reuters, высказывали, несмотря на продолжающуюся торговую войну между США и Китаем, которая, по словам экспертов, и подорвала стоимость юаня в иностранной валюте.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Вашингтон, Валюта, манипуляции
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