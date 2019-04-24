Минфин увидел риски в освобождении регионов от платежей за безработных

Передача на федеральный уровень взносов в фонд ОМС за неработающих россиян обойдется в 600 млрд руб., заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. Увеличивать дефицит бюджета при угрозе санкций на госдолг неправильно, уверен он

Антон Силуанов (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Передача с регионального на федеральный уровень расходов по уплате социальных взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающих россиян может привести к ухудшению баланса федерального бюджета, полагает первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Увеличивать дефицит бюджета в условиях угрозы санкций в отношении госдолга неправильно, сказал он, выступая на Совете законодателей РФ.

Финансирование платежей за неработающее население в фонд ОМС требует ежегодно около 600 млрд руб., отметил глава Минфина. По его словам, при обсуждении передачи этого финансового обязательства на уровень федерального бюджета необходимо «все взвешивать на весах».

«Конечно, здесь все равно нужно взвешивать все на весах, потому что, если эти обязательства перейдут на Федерацию, а Федерация тоже, сами понимаете, мы здесь балансируем бюджеты тоже на грани», — сказал Силуанов.

Нефтегазовые доходы ​федерального бюджета создают «подушку безопасности на случай изменения внешних факторов и различных ограничений», продолжил он. «Нам тоже нужно иметь подушку безопасности. Просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно», — подчеркнул первый вице-премьер, отметив, что Минфин «обязательно проанализирует ситуацию».

В ходе заседания совета председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступил за освобождение регионов от обязанности платить страховые взносы за официально неработающее население. «Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое звучало: передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательного соцстрахования на федеральный уровень», — сказал он.