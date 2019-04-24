Минфин увидел риски в освобождении регионов от платежей за безработных

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,24 +0,55 EUR Бирж. 71,95 +0,46 Brent 74,45 -0,07% USD Нал. 64,62 63,74 EUR Нал. 72,40 71,46 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD 1,1199 -0,0025 BTC/USD Бирж. 5 496,70 -62,42 IMOEX 2 570,52 -0,66% RTSI 1 260,69 -1,33% DJIA 26 660,53 +0,02% Nasdaq 8 117,31 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,34%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,34%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 14:34
ВОЗ предписала ограничить общение детей до 5 лет с гаджетами часом в день Общество, 17:42 Власти Шотландии заявили о планах провести новый референдум к 2021 году Политика, 17:38 Не влететь в копеечку: как правильно и недорого эксплуатировать «Газель» РБК и ГАЗ, 17:37 «Дочка» ВТБ оспорит кадастровую оценку объектов «ВТБ Арена Парка» Бизнес, 17:30 Путин объяснил выдачу паспортов жителям Донбасса Политика, 17:22 Основатель Megabudka — РБК: «Наши три кита — русскость, wow и пустота» Недвижимость, 17:21 Сурков назвал неизбежным указ Путина о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР Политика, 17:19 МИД Украины увидел «паспортный этап оккупации» Донбасса Россией Политика, 17:17 Путин предложил при развитии России думать о результате вместо оценок Политика, 17:08 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 17:07 Южнокорейские СМИ сообщили об увольнении «правой руки» Ким Чен Ына Политика, 17:04 Путин назвал «абсолютно решаемой» цель войти в топ-5 экономик мира Экономика, 17:04 Мантуров назвал возможные сроки запуска в серию кабриолета Aurus Бизнес, 16:58 Глава «Росатома» объяснил причины переноса запуска АЭС в Финляндии Бизнес, 16:48
Экономика ,  
0 
Минфин увидел риски в освобождении регионов от платежей за безработных
Передача на федеральный уровень взносов в фонд ОМС за неработающих россиян обойдется в 600 млрд руб., заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. Увеличивать дефицит бюджета при угрозе санкций на госдолг неправильно, уверен он
Антон Силуанов (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Передача с регионального на федеральный уровень расходов по уплате социальных взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающих россиян может привести к ухудшению баланса федерального бюджета, полагает первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Увеличивать дефицит бюджета в условиях угрозы санкций в отношении госдолга неправильно, сказал он, выступая на Совете законодателей РФ.

Финансирование платежей за неработающее население в фонд ОМС требует ежегодно около 600 млрд руб., отметил глава Минфина. По его словам, при обсуждении передачи этого финансового обязательства на уровень федерального бюджета необходимо «все взвешивать на весах».

«Конечно, здесь все равно нужно взвешивать все на весах, потому что, если эти обязательства перейдут на Федерацию, а Федерация тоже, сами понимаете, мы здесь балансируем бюджеты тоже на грани», — сказал Силуанов.

Нефтегазовые доходы ​федерального бюджета создают «подушку безопасности на случай изменения внешних факторов и различных ограничений», продолжил он. «Нам тоже нужно иметь подушку безопасности. Просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно», — подчеркнул первый вице-премьер, отметив, что Минфин «обязательно проанализирует ситуацию».

В ходе заседания совета председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступил за освобождение регионов от обязанности платить страховые взносы за официально неработающее население. «Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое звучало: передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательного соцстрахования на федеральный уровень», — сказал он.

Сейчас бюджет ФОМС наполняется за счет взносов работодателей за своих работников и платежей, которые уплачиваются за неработающих граждан из региональных бюджетов. Однако у последних средств на эти платежи хронически не хватает.

«Платеж за неработающее население, консолидированный платеж в целом по России уже стал превышать дотацию, которую отдает федеральный бюджет на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, то есть фактически идет переток через региональный бюджет в бюджет фонда ОМС», — говорила в конце мая 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила рассмотреть возможность передачи финансирования взносов за неработающих с регионального на федеральный уровень.

В июне прошлого года Силуанов говорил, что Минфин готов рассмотреть возможность «централизовать» взносы в ФОМС за неработающее население («в первую очередь по части пенсионеров»), чтобы у регионов хватало денег для реализации положений нового майского указа президента. ​​Тогда вопрос финансирования взносов оценивался в 500 млрд руб.

Автор: Юлия Старостина
Теги: медицинское страхование, ФОМС, безработные, Минфин
Материалы по теме
Минфин согласился заплатить 500 млрд руб. за медстраховки неработающих
Экономика
Голикова предложила освободить регионы от платежей за безработных
Экономика
Минфин назвал главные проблемы борьбы с американскими санкциями
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter