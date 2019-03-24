Нацбанк назвал причину замедления роста экономики на Украине

В 2019 году экономика Украины впервые за несколько лет столкнется с замедлением темпов роста. Причины этого — жесткая монетарная политика правительства и фискальная политика, призванная помочь Киеву расплатиться с внешними долгами

Фото: Национальный банк Украины / Flickr

По оценкам Национального банка Украины, в 2019 году рост экономики страны замедлится до 2,5%. Возвращение темпам роста, наблюдавшимся до этого произойдет позднее в случае снижения внешнеполитической неопределенности.

По данным НБУ, в 2018 году рост ВВП Украины ускорился. В то время как в 2017 году рост составлял 2,5%, в прошлом году он ускорился на 0,8% и составил 3,3%. Ключевым драйвером роста экономики стали потребительские расходы, которые в 2017 году выросли на 9,5%, а в 2018 году — на 8,9%.Значимым фактором стала также инвестиционная активность. Частный сектор на Украине нарастил инвестиции в основной капитал на 14,3%, что НБУ связывает с необходимостью в модернизации бизнеса.

Негативное влияние на экономику страны оказало падение экспорта. Физические объемы поставок за рубеж в 2018 году снизились на 1,6%, в то время как в 2017 году экспорт вырос на 3,8%. «Это было обусловлено ухудшением внешних условий в течение года, в частности, распространением протекционистских мер в мировой торговле, эскалацией конфликта в Азовском море во втором полугодии, ремонтными работами на нескольких крупных металлургических предприятий и низким урожаем ранних зерновых», — пояснили в НБУ. импорт Украины в 2018 году вырос, однако темпы его роста значительно сократились с 12,6% в 2017 году до 3,2% в 2018 году. Одной из причин этого Нацбанк называет снижение закупок природного газа на 25%.

В 2019 году рост ВВП Украины продолжится. Однако украинскую экономику ждет замедление до 2,5%. «Основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% плюс-минус 1 п.п., и сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу. Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП», — говорится в сообщении Нацбанка.

Однако регулятор ожидает возвращения украинской экономики к прежним темпам роста уже через год. «Экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности», — заявили в НБУ.