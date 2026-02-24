 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Глава JPMorgan увидел параллели c предкризисной эрой 2008 года

Глава крупнейшего банка США обратил внимание на параллели наших дней и периода, предшествующего кризису 2008 года. При этом он заверил, что JPMorgan не склонен совершать рискованные сделки для увеличения процентного дохода
Джеймc&nbsp;Даймон
Джеймc Даймон (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Генеральный директор крупнейшего американского инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон провел параллель между сложившейся на финансовом рынке ожесточенной конкуренцией и происходящим незадолго до мирового кризиса 2008 года. Об этом он заявил, выступая перед инвесторами, передает Bloomberg.

Даймон подчеркнул, что JPMorgan не намерен жертвовать осторожностью ради сиюминутной выгоды: банк не готов выдавать рискованные ссуды для увеличения чистого процентного дохода, несмотря на высокую конкуренцию. При этом он видит, что многие участники рынка в погоне за прибылью «совершают глупые поступки».

Банкир отметил, что на протяжении любого кредитного цикла встречаются «сюрпризы», и в настоящий момент таким сюрпризом может стать влияние искусственного интеллекта на сферу ПО. Bloomberg напоминает, что ряд инвесторов уже объявили о выходе из бумаг технологических компаний на фоне планов ИИ-гигантов увеличить капитальные затраты. По словам Даймона, акции финансовых компаний также пострадали в результате ИИ-гонки, хотя он и считает JPMorgan — победителем среди конкурентов.

Глава JPMorgan предупредил о «разломе на рынке облигаций» из-за долга США
Финансы
Фото:Mike Segar / Reuters

В октябре 2025 года Даймон после краха Tricolor Holdings, занимавшейся автокредитованием, и продавца автозапчастей First Brands Group назвал компании тараканами. «Если вы видите одного таракана, вероятно, их гораздо больше», — заявил Даймон, таким образом указав на риски нового кризиса на рынке кредитования. На заявление банкира отреагировал глава Blue Owl Capital Inc. Марк Липшульц. Он заявил, что проблема заключалась в кредитах, выданных банками, поэтому Даймону следует проверить свою собственную бухгалтерию, если он хочет устранить больше ошибок.

Ранее Джейми Даймон связывал риски экономического спада с тарифной политикой президента США Дональда Трампа. С целью сохранения национальной безопасности и устойчивости США JPMorgan запустил десятилетнюю программу на $1,5 трлн. Даймон говорил, что цель инициативы — добиться, чтобы Америка была очень сильной.

Теги
Илья Трапезников
искусственный интеллект JP Morgan кризис кредитование
