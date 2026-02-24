Глава JPMorgan увидел параллели c предкризисной эрой 2008 года
Генеральный директор крупнейшего американского инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон провел параллель между сложившейся на финансовом рынке ожесточенной конкуренцией и происходящим незадолго до мирового кризиса 2008 года. Об этом он заявил, выступая перед инвесторами, передает Bloomberg.
Даймон подчеркнул, что JPMorgan не намерен жертвовать осторожностью ради сиюминутной выгоды: банк не готов выдавать рискованные ссуды для увеличения чистого процентного дохода, несмотря на высокую конкуренцию. При этом он видит, что многие участники рынка в погоне за прибылью «совершают глупые поступки».
Банкир отметил, что на протяжении любого кредитного цикла встречаются «сюрпризы», и в настоящий момент таким сюрпризом может стать влияние искусственного интеллекта на сферу ПО. Bloomberg напоминает, что ряд инвесторов уже объявили о выходе из бумаг технологических компаний на фоне планов ИИ-гигантов увеличить капитальные затраты. По словам Даймона, акции финансовых компаний также пострадали в результате ИИ-гонки, хотя он и считает JPMorgan — победителем среди конкурентов.
В октябре 2025 года Даймон после краха Tricolor Holdings, занимавшейся автокредитованием, и продавца автозапчастей First Brands Group назвал компании тараканами. «Если вы видите одного таракана, вероятно, их гораздо больше», — заявил Даймон, таким образом указав на риски нового кризиса на рынке кредитования. На заявление банкира отреагировал глава Blue Owl Capital Inc. Марк Липшульц. Он заявил, что проблема заключалась в кредитах, выданных банками, поэтому Даймону следует проверить свою собственную бухгалтерию, если он хочет устранить больше ошибок.
Ранее Джейми Даймон связывал риски экономического спада с тарифной политикой президента США Дональда Трампа. С целью сохранения национальной безопасности и устойчивости США JPMorgan запустил десятилетнюю программу на $1,5 трлн. Даймон говорил, что цель инициативы — добиться, чтобы Америка была очень сильной.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении