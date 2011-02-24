Premarket: внешний фон умеренно негативный

Торги акциями в США два дня заканчивались существенным снижением индексов, однако в четверг фьючерсы на американские индексы торгуются в заметном плюсе, в Азии происходит разнонаправленное изменение котировок.

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в четверг, 24 февраля, является умеренно негативным. Торги акциями в США два дня, пока российский рынок отдыхал, заканчивались существенным снижением индексов. Однако в четверг фьючерсы на американские индексы торгуются в заметном плюсе, на площадках в Азии происходит разнонаправленное изменение котировок. Дополнительной поддержкой российскому рынку может послужить очень дорогая нефть.



Российский рынок



Днем во вторник, 22 февраля, российский рынок снизился: индекс ММВБ - на 0,68% - до 1700,98 пункта, РТС - на 0,77% и достиг отметки 1874,76 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 57,93 млрд руб. Общий объем торгов в РТС достиг 219 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 15,3 млрд руб.



Вечером продажи российских акций продолжились: индекс РТС снизился еще на 0,58% - до отметки 1863,85 пункта, индекс RTS Standard - на 0,61%, - до 11534,25 пункта. Контракт на индекс РТС вечером также подешевел (-0,98%) и закрылся на уровне 183340 пункта.



Внешний фон



Рынки акций Европы закрылись 23 февраля падением большинства сводных индикаторов: британский индекс FITSE 100 снизился на 73,23 пункта (-1,22%) - до 5923,53 пункта, немецкий DAX - на 123,75 пункта (-1,69%) - до 7194,60 пункта, французский CAC 40 - на 37,15 пункта (-0,92%) - до 4013,12 пункта, голландский AEX - на 3,59 пункта (-0,97%) - до 365,24 пункта. Символический рост продемонстрировал лишь швейцарский SMI - на 0,28 пункта (0,01%) - до 6622,77 пункта. Индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 опустился на 1,01% - до отметки 1152,82 пункта.



Фондовые торги в США 23 февраля закрылись снижением: индекс Dow Jones - на 107,01 пункта (-0,88%) и достиг отметки 12105,78 пункта, S&P - на 8,04 пункта (-0,61%) - до 1307,40 пункта, NASDAQ - на 33,43 пункта (-1,21%) - до 2722,99 пункта.



Торги акциями в Азии в четверг проходят разнонаправленно. К 08:00 мск Nikkei 225 опустился на 0,71%, Straits Times - на 0,04% . К указанному времени рост демонстрируют Hang Seng -на 0,07%, All Ordinaries - на 0,57%, Shanghai Composite - на 0,28%.



Фьючерсы на американские индексы на 08:00 мск 24 февраля заметно росли: контракт на S&P 500 - на 0,3%, NASDAQ - на 0,17%.



Сырье



Котировки нефти по итогам сессии среды на мировых товарных биржах повысились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 111,25 (+5,47) долл./барр., на NYMEX на марку WTI (Light Sweet) - 98,1 (+4,53) долл./барр.



По состоянию на 08:00 мск в четверг цена контракта Brent выросла на 1,13% и находилась на отметке 112,51 долл./барр., марка Light Sweet торговалась на 98,61 долл./барр. (+0,52%).



Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 23 февраля в Нью-Йорке изменились разнонаправлено и составили: золото - 1412,7 долл./унция (+0,91%), серебро - 33,56 долл./унция (+1,45%), платина - 1788 долл./унция (-0,17%), палладий - 786 долл./унция (-2,88%).



В четверг на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1411,8 долл./унция (-0,02%), серебро - 33,52 долл./унция (-0,04%), платину - 1797,7 долл./унция (+1,15%), палладий - 787,15 долл./унция (+1,63%).



Официальные цены на промышленные металлы немедленной поставки по итогам сессии среды изменились разнонаправлено и составили: алюминий - 2489,5 долл./т (+0,46%), медь - 9491 долл./т (-1,7%), никель - 28290 долл./т (-1,99%), цинк - 2449,5 долл./т (-1,49%).



24 февраля по состоянию на 08:00 мск фьючерсы на медь находились на отметке 9483,8 долл./т (+0,61%), алюминий - 2532 долл./т (+0,08%).



Основные события четверга, 24 февраля



Акционеры "Башнефти" рассмотрят изменения в устав, касающиеся дивидендной политики.



Будут опубликованы финансовые отчеты American International Group, Applied Materials, British American Tobacco, Credit Agricole, Target Corp. и Gap Inc.



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