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Россия не будет учитывать западные рейтинги при кредитовании других стран

Россия перестанет учитывать западные рейтинги при кредитовании других стран
Правительство России отменило норму по отказу в кредитовании иностранным государствам в случае несоответствия их рейтинга, составленного западными кредитными агентствами и ОЭСР, определенному уровню
Правительство&nbsp;Российской Федерации, Москва
Правительство Российской Федерации, Москва (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Правительство России смягчило требования по выдаче государственных кредитов другим странам, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, норму по отказу в кредитовании в случае несоответствия определенному уровню рейтинга стран, составленного западными кредитными агентствами и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отменили. Ранее для получения займа у Москвы иностранные государства должны были относиться к группам кредитного риска выше шестой по версии ОЭСР и с рейтингом долгосрочной кредитоспособности выше уровня «В-» по классификации Fitch, Standard & Poor's или выше уровня «В3» по оценке Moody's.

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Помимо прочего, Россия сможет предоставлять займы странам, у которых средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок десять лет превышает 800 базисных пунктов (по данным информационной системы Bloomberg, при наличии соответствующих котировок).

Правительство России в том числе отменило условия соблюдения страной-заемщиком рекомендаций международных финансовых институтов и организаций, а погашение кредитов, согласно постановлению кабмина, будет осуществляться в согласованной сторонами валюте, «позволяющей обеспечить возвратность и платность предоставляемых государственных кредитов».

Один из пунктов постановления кабмина не раскрывается. Указано, что он предназначен «для служебного пользования».

Ранее Всемирный банк сообщал, что в 2022 году общая задолженность резидентов иностранных государств перед Россией выросла на 8,7% ($2,3 млрд) и достигла $28,9 млрд. По данным финансовой организации, крупнейшими должниками Москвы оказались Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82 млрд) и Вьетнам ($1,39 млрд).

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Михаил Мишустин кредитный рейтинг Moody's Standard & Poor's Fitch
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