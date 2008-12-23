Российский рынок акций открылся снижением котировок

Торги на ФБ ММВБ начались снижением котировок практически всех высоколиквидных бумаг в пределах 1-1,5%, затем цены на голубые фишки пошли вверх. В РТС движение котировок было аналогичным.

По состоянию на 11:20 мск на ФБ ММВБ цены на большинство бумаг находятся в небольшом плюсе, однако индекс ММВБ ушел в минус (-0,16%), а его значение составило 632,6 пункта; индекс РТС вырос на 0,26% - до 658,8 пункта.

Утренний внешний фон пока выглядит негативным: американские фьючерсы находятся в "красной" зоне, Азия и нефть падают, цены закрытия российских ADR в Нью-Йорке оказались ниже, чем на LSE, отмечает руководитель аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев. В условиях ограниченной ликвидности на узком рынке сегодня и далее возможны любые сюрпризы. Выход на рынок одного единственного крупного игрока может оказаться решающим фактором, способным развернуть ситуацию в ту или иную сторону, считает специалист.

Как отмечают аналитики ИГ "Вельдега", сегодняшний день богат новостями и макроэкономической статистикой. В первой половине дня наш рынок будет определяться с направлением движения, не исключены всплески спекулятивной активности не только в акциях "второго эшелона", но и в голубых фишках. Впадать в эйфорию от возможного роста не следует, лучше воспользоваться им для выхода из длинных позиций по популярным бумагам. Специалисты опасаются, что после обеда на рынке начнется снижение.