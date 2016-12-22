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Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые за год
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Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые за год
Экономика, 14:13
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Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые за год
Падение котировок продолжилось после заявлений Саудовской Аравии о рекордном росте добычи. В результате нового спада стоимость барреля Brent откатилась к показателям годичной давности
Фото: Darren Staples / Reuters

Цена на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE опустились ниже отметки в $61 за баррель. На пике падения цена упала до $60,32 за баррель, что на 3,64% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний раз дешевле $61 баррель Brent стоил в начале ноября 2017 года.

Что будет с нефтью: сценарии
Экономика

Как пишет Bloomberg, котировки падают уже шесть недель подряд, сейчас нефть дешевеет на фоне заявления Саудовской Аравии о том, что объем добычи в королевстве достиг рекордных показателей. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что объем перепроизводства составляет 10,7 млн барр. в сутки.

Падение нефтяных цен началось после того, как США разрешили некоторым странам продолжить закупки у Ирана, несмотря на восстановленные санкции. Также на цены влияют торговые войны между Вашингтоном и Пекином.

Кроме того, снизить нефтяные цены призывал президент США Дональд Трамп. В среду он положительно отозвался о падении котировок, но добавил: «Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: нефть Brent
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