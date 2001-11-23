В Лондоне цена на нефть значительно повысилась

По итогам торгов 22 ноября 2001 года на Intenational Petroleum Exchange (IPE) в Лондоне цены на нефть марки Brent ближайшего месяца поставки (январь) выросли более чем на доллар, составив 19,90 (+1,17) долл./барр.

Как отмечают специалисты, цены на нефть в Лондоне выросли после того, как Норвегия согласилась на снижение своего нефтяного экспорта на 100-200 тысяч баррелей в день в случае, если это решение поддержат другие страны - экспортеры нефти. При этом в ходе торгов максимальная ценовая отметка январского фьючерса нефти марки Brent превысила уровень 20 долл./барр. и составила 20,08 (+1,35) долл./барр.

В свою очередь, торги на New York Merchantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке сегодня не проводились в связи с празднованием в США Дня благодарения.