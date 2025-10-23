Минэку предложили ввести специальный налоговый режим для ПВЗ

Участники рынка онлайн-ретейла предложили Минэку ввести специальный налоговый режим для ПВЗ, который позволит снизить нагрузку и компенсировать снижение порога выручки для освобождения от НДС. Ведомство изучает идею

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила министру экономического развития Максиму Решетникову создать специальный налоговый режим и отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо. Представитель Минэкономразвития подтвердил изданию получение обращения.

В состав АУРЭК входят преимущественно владельцы ПВЗ, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины.

В письме ассоциация напомнила, что Минэкономразвития летом поддержало идею ввести отдельный код ОКВЭД для ПВЗ: сейчас они регистрируются по смежным кодам, отнесенным к розничной торговле, что, как считают в АУРЭК, вызывает разночтения при проверках и налогообложении. Ассоциация предлагает закрепить новую норму на федеральном уровне.

Кроме того, считают в АУРЭК, существующие системы налогообложения — общая и упрощенная (ОСНО и УСН) — не учитывают специфику бизнеса ПВЗ, где большинство предпринимателей работают по агентской модели и не могут возмещать НДС, уплаченный маркетплейсам. Авторы письма Решетникову отмечают, что в отрасли наблюдается высокая нагрузка при низкой маржинальности. По данным ассоциации, чистая прибыль среднего успешного ПВЗ не превышает 15 тыс. руб. в месяц при обороте 160 тыс. руб. и постоянных расходах на аренду, зарплату и налоги.

В связи с этим АУРЭК предлагает протестировать специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов, который может включать фиксированный налог, привязанный к числу ПВЗ, и льготную ставку на доходы или прибыль. По мнению членов ассоциации, это позволит легализовать бизнес, уменьшить нагрузку на предпринимателей и компенсировать эффект от снижения порога выручки для освобождения от НДС с 60 млн до 10 млн руб., заложенного в проекте бюджета на следующий год.

АУРЭК просит Минэк создать рабочую группу для разработки нормативной базы и практической реализации предложений.

Представитель ведомства сообщил, что оно «тщательно изучает все поступающие обращения», и напомнил о принятом летом законе «О платформенной экономике», разработанном Минэком. Документ закрепляет гражданско-правовой характер отношений между платформами и самозанятыми при исполнении заказов или работ.

По его словам, со вступлением закона в силу в октябре 2026 года будет сформирована «соответствующая нормативная обвязка, которая позволит положениям работать так, как они задумывались».

Представитель Минэка добавил, что ведомство уже взаимодействует с самими платформами, отраслевыми и экспертными сообществами, и «правовая оценка инициативы АУРЭК будет дана в установленном порядке».

По данным АУРЭК, которые приводят «Ведомости», на 1 июня этого года в России работало около 197,3 тыс. ПВЗ, из которых более 75 тыс. принадлежат Ozon, 65 тыс. — Wildberries и свыше 15 тыс. — «Яндекс Маркету». За год количество ПВЗ в стране выросло на 43%, обеспечив занятость до 400 тыс. человек, подчеркивается в письме ассоциации.