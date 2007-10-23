Энергетики выступили за создание в России Министерства по ТЭК

В России необходимо создать Министерство по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). Об этом в ходе проходящей в эти дни в Лондоне конференции "Электроэнергетика России. Стратегии развития и финансирования" заявил директор департамента стратегии и инвестиций "ЕвроСибЭнерго" Михаил Куликов.

По его словам, выделение соответствующего министерства из состава Минпромэнерго стало бы "оптимальным решением с точки зрения эффективности государственного регулирования ТЭК". "Это наиболее отвечает интересам стратегических инвесторов, рассчитывающих сейчас свою политику на энергетическом рынке на долгосрочную перспективу", - подчеркнул он.

"В существующей модели распределения полномочий по управлению энергосистемой мы видим отсутствие единого органа, гарантирующего централизацию ответственности за работу отрасли, - сказал М.Куликов. - В такой ситуации обеспечить единые правила игры в интересах всех участников рынка может только государство, то есть регулятор, сила которого безусловна для всех участников рынка".

Он также добавил, что "ЕвроСибЭнерго" выступает за сохранение РАО ЕЭС под управлением Агентства по электроэнергетике в составе нового министерства. "Такое решение можно предложить в качестве одного из вариантов мягкой трансформации системы регулирования в переходном этапе реформирования", - пояснил инициативу "ЕвроСибЭнерго" начальник управления по связям со СМИ и общественностью компании Игорь Агейчев.

По его словам, "в этом случае РАО ЕЭС становится "консультационной" компанией в электроэнергетике, лишаясь функций управления активами и регулирования отрасли, но передавая при этом весь свой опыт и потенциал вновь создаваемой структуре".

"ЕвроСибЭнерго" - один из крупнейших российских энергохолдингов, в его управлении находятся крупные пакеты акций "Иркутскэнерго", Красноярской ГЭС, группы "Волгаэнерго" и ряда других энергокомпаний.

В последнее время компания активно позиционирует себя среди других предприятий отрасли и является одним из основных претендентов на получение доминирующего положения на энергорынке России.