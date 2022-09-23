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Минсельхоз предложил продлить беспошлинный импорт говядины

Нулевые пошлины на ввоз до 200 тыс. т говядины вступили в силу в 2022 году — теперь предлагается продлить их на 2023 год. Против льгот выступил «Мираторг», заявив о последствиях для отечественных производителей
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Минсельхоз предложил Минэкономики продлить беспошлинный импорт до 200 тыс. т говядины в 2023 году. Эту информацию «Коммерсанту» сообщили источники на рынке и подтвердили в Минэке, добавив, что инициативу рассматривает профильная экспертная группа.

Власти разрешили беспошлинный импорт замороженной говядины, а также до 100 тыс. т свинины в 2022 году. Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская пояснила, что отмена квот может привести к дефициту, так как Россия в первом полугодии не смогла нарастить производство мяса. По данным Росстата, за восемь месяцев 2022 года его объемы снизились на 3,3% год к году, до 866 тыс. т в убойной массе.

В то же время глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин считает, что по итогам года производство говядины может даже вырасти: скоро начнется сезон убоя скота, на который приходится до 40% годового выпуска продукции. По словам Юшина, к сокращению производства скота на убой привело то, что предприятия по убою и мясопереработке вынуждены были закупать его у фермеров по сниженным ценам, чтобы компенсировать издержки.

В «Мираторге» предупредили, что с учетом крепкого рубля и высокой себестоимости производства говядины продление беспошлинного импорта может усугубить ситуацию для отечественных производителей. Поэтому компания предлагает перейти к плоской пошлине в 27,5%.

Один из источников «Коммерсанта» сказал, что льготы для импортеров в 2022 году не привели к увеличению объема импорта. Другой собеседник утверждает, что размер пошлины на 2023 год не повлияет на динамику производства в стране.

Минсельхоз задумался о стимулировании производства говядины
Экономика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В то же время Юшин указал, что в январе—феврале 2022 года поставки говядины из-за рубежа на 36% превысили аналогичные показатели 2021 года. В марте их объем резко снизился из-за возникших в результате санкций логистических проблем, но теперь часть этих трудностей решена и вновь наблюдается обратная тенденция, говорит глава НМА.

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В августе «Коммерсантъ» писал, что Минсельхоз изучает возможные меры стимулирования производства говядины на фоне его снижения в первой половине 2022 года на 2,3%. В частности, рассматривается вариант откорма бычков молочных пород.

Сокращение производства источники газеты связали с отказом «Мираторга» закупать крупный рогатый скот у фермеров, поскольку на рынок поступило 200 тыс. т импортной замороженной говядины по нулевой ставке пошлины вместо 15%. Холдинг снизил убой и закупку у российских производителей, так как покупать импортную говядину стало выгоднее.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
мясо говядина Минсельхоз
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ МИРАТОРГ
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