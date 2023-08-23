branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Лавы двумя гранатами Политика, 07:51
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 07:34
Афрэксимбанк заявил о поиске «альтернативного пути» мировой торговли Экономика, 07:30
Во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков за полдня Общество, 07:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
В Измаиле Одесской области произошли взрывы Политика, 07:07
Падение рубля разгоняет акции: сработает ли это в обратную сторону Pro, 07:00
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Греф предупредил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике Финансы, 07:00
Вьетнам передал Приморью более 200 ящиков продуктов Политика, 06:57
Траты на патриотическое воспитание в России в два раза превысили план Политика, 06:24
Минобороны сообщило об уничтожении восьми опорных пунктов ВСУ Политика, 06:21
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Зеленский попросил у лидеров балканских стран помощи в экспорте зерна Политика, 05:42
Собянин рассказал о повреждениях после атаки дронов Политика, 05:34
Экономика ,  
0 

Афрэксимбанк заявил о поиске «альтернативного пути» мировой торговли

Афрэксимбанк: санкции против России заставляют искать альтернативные пути мировой торговли
Санкции в отношении России заставляют искать альтернативные пути ведения межстранового бизнеса и могут привести к структурным изменениям в международной торговле, заявили в Африканском экспортно-импортном банке
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images

Санкции в отношении России заставляют искать альтернативные пути ведения межстранового бизнеса и могут привести к структурным изменениям в международной торговле, заявил РБК исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби.

«Действующие санкции оказали значительное влияние на торговлю Африки, но они также создали возможности для мира, в том числе для России, найти альтернативные пути ведения бизнеса. Я думаю, это часть геополитических изменений, которые мы видим. Как финансовый институт, Афрэксимбанк вынужден адаптироваться к подобного рода сложностям, это относится и ко всем другим финансовым институтам. Мы думаем, что этот поиск альтернативных путей ведения бизнеса может привести к важным изменениям в вопросе ведения международной торговли», — сказал Эломби.

Он добавил, что в настоящий момент Афрэксимбанк работает в рамках санкционного режима и поддерживают продовольственную безопасность региона за счет перевозки зерна, пшеницы и удобрений. Также банк активно сотрудничает с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) для того, чтобы создать условия для поддержки экспорта российского зерна и удобрений в Африку.

Эломби подчеркнул, что Афрэксимбанк имеет большой опыт работы в санкционном поле, поскольку африканские страны также иногда сталкиваются с рестрикциями. «Мы тщательно проводим юридическую экспертизу, чтобы убедиться, что мы сотрудничаем с партнерами, не находящимися под санкциями», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, препятствуют ли санкции работе африканских партнеров с Россией, Эломби сказал: «Определенно да», добавив, что многие международные организации, включая ООН, пытаются найти пути признания объектов этой торговли критически важными.

Ранее глава ЮНККАД Ребека Гринспен сообщала, что ООН и Афрэксимбанк разработают платформу для облегчения обработки транзакций, связанных с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений в Африку. По ее словам, сотрудничество направлено на устранение сбоев в торговых операциях и создание более гибкой процедуры комплексной проверки клиентов в условиях санкций.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Африка финансы санкции против России внешняя торговля сельхозпродукция Россия