Афрэксимбанк заявил о поиске «альтернативного пути» мировой торговли

Санкции в отношении России заставляют искать альтернативные пути ведения межстранового бизнеса и могут привести к структурным изменениям в международной торговле, заявили в Африканском экспортно-импортном банке

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Санкции в отношении России заставляют искать альтернативные пути ведения межстранового бизнеса и могут привести к структурным изменениям в международной торговле, заявил РБК исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби.

«Действующие санкции оказали значительное влияние на торговлю Африки, но они также создали возможности для мира, в том числе для России, найти альтернативные пути ведения бизнеса. Я думаю, это часть геополитических изменений, которые мы видим. Как финансовый институт, Афрэксимбанк вынужден адаптироваться к подобного рода сложностям, это относится и ко всем другим финансовым институтам. Мы думаем, что этот поиск альтернативных путей ведения бизнеса может привести к важным изменениям в вопросе ведения международной торговли», — сказал Эломби.

Он добавил, что в настоящий момент Афрэксимбанк работает в рамках санкционного режима и поддерживают продовольственную безопасность региона за счет перевозки зерна, пшеницы и удобрений. Также банк активно сотрудничает с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) для того, чтобы создать условия для поддержки экспорта российского зерна и удобрений в Африку.

Эломби подчеркнул, что Афрэксимбанк имеет большой опыт работы в санкционном поле, поскольку африканские страны также иногда сталкиваются с рестрикциями. «Мы тщательно проводим юридическую экспертизу, чтобы убедиться, что мы сотрудничаем с партнерами, не находящимися под санкциями», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, препятствуют ли санкции работе африканских партнеров с Россией, Эломби сказал: «Определенно да», добавив, что многие международные организации, включая ООН, пытаются найти пути признания объектов этой торговли критически важными.

Ранее глава ЮНККАД Ребека Гринспен сообщала, что ООН и Афрэксимбанк разработают платформу для облегчения обработки транзакций, связанных с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений в Африку. По ее словам, сотрудничество направлено на устранение сбоев в торговых операциях и создание более гибкой процедуры комплексной проверки клиентов в условиях санкций.