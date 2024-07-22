Госдума обсудит увеличение судебных пошлин и льготы на них

Власти финализировали планы по увеличению судебных пошлин. Параллельно будет расширен перечень освобожденных от их уплаты категорий граждан

Здание Верховного суда Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

По отдельным видам судебных процедур размер государственных пошлин для физических лиц и бизнеса увеличится в диапазоне от 5 до 50 раз, и самое значительное повышение затронет иски, касающиеся дорогого имущества. Это следует из редакции законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики) подготовленной к процедуре второго чтения (состоится 23 июля). Она была одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам в понедельник, 22 июля.

Это не первая версия документа: проект поправок уже выносился на заседание комитета и был одобрен им 8 июля. Однако по результатам «серьезных консультаций, работы с юристами, Верховным судом, Центральным банком, АСВ, бизнес-объединениями» было предложено его скорректировать, пояснил глава комитета Андрей Макаров в ходе заседания.

Нововведения позволят обеспечить «повышение эффективности судебной системы», а кроме того, значительная часть полученных средств станет «еще одним источником доходов для муниципальных бюджетов», следует из пресс-релиза комитета, поступившего в РБК.

«Размер действующей на сегодня государственной пошлины на протяжении 15 лет практически не повышался, что привело к утрате судебной пошлиной какого-либо экономического и регулирующего смысла», — указано в сообщении комитета. Доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 годах составили лишь 5,2 и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы, аргументировали там.

От пошлин по-прежнему будут освобождены льготные категории граждан. Кроме того, вводится освобождение от 70% пошлин по делам, связанным с защитой прав на единственное жилье, указали в бюджетном комитете.

РБК приводит основные положения новой редакции проекта.

Какие пошлины вырастут

Согласно законопроекту, наиболее значительные корректировки претерпят размеры пошлин по следующим видам судебных процедур:

Иски имущественного характера, подлежащие оценке

По гражданским и административным делам минимальный размер пошлин будет увеличен в 10 раз — с 400 руб. до 4 тыс. руб., а максимальный (на сегодняшний день это 60 тыс. руб. при цене иска свыше 1 млн руб.) увеличится в 15 раз — до 900 тыс. руб. Предполагается, что при иске на сумму свыше 100 млн руб. размер пошлины будет рассчитываться по формуле: 314 тыс. руб. + 0,15% от суммы, превышающей 100 млн руб. В предыдущей версии поправок от максимального порога пошлины предлагалось отказаться. «Мы посчитали, примерно 500 млн руб. получается должен быть иск, когда 900 тыс. руб. должно будет уплачиваться», — отметила на заседании комитета первый заместитель его председателя Ольга Ануфриева.

По арбитражным спорам минимальный размер пошлины вырастет в пять раз — с 2 тыс. до 10 тыс. руб (при цене иска до 100 тыс. руб.), а максимальная планка вырастет в 50 раз — с действующих 200 тыс. руб. до 10 млн руб. «Это практически около 2 млрд руб. должен быть иск», — пояснила Ануфриева. При цене иска свыше 50 млн руб. размер пошлины рассчитают следующим образом: 725 тыс. руб. + 0,5% от суммы, превышающей 50 млн руб.

В комитете считают, что в части экономических споров предлагаемые изменения для малого и среднего бизнеса «предусматривают незначительные изменения действующих ставок».

Иски неимущественного характера и имущественного характера, не подлежащие оценке

Для физических лиц такие пошлины вырастут в 10 раз — с 300 руб. до 3 тыс. руб. (это ниже, чем в предыдущей версии проекта, которая предполагала рост до 5 тыс. руб.) Для юридических лиц повышение составит более чем в 3 раза (с 6 тыс. до 20 тыс. руб.)

Апелляционная и кассационная жалобы

Для физических лиц пошлины за апелляционные жалобы на судебный приказ вырастут со 150 руб. до 3 тыс. руб. по гражданским и административным делам и до 10 тыс. руб. по арбитражным разбирательствам. Для юридических лиц они увеличатся с 3 тыс. до 15 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

Размер пошлин за кассационные жалобы вырастет для физических лиц со 150 руб. до 5 тыс. руб. по гражданским и административным делам и до 20 тыс. по коммерческим спорам. Для юридических лиц — с действующих 3 тыс. до 20 тыс. и 50 тыс. соответственно.

При этом пошлина при подаче кассационной или надзорной жалобы в Верховный суд обойдется физлицам в 7 тыс. руб. по гражданским и административным делям и в 30 тыс. руб. — по арбитражным. Для юрлиц размер таких пошлин составит 25 тыс. и 80 тыс. руб.

Оспаривание актов федеральных органов власти в сфере охраны прав интеллектуальной собственности

Для физических лиц пошлина за указанную процедуру вырастет в 33 раза — с 300 руб. до 10 тыс. руб., для организаций — в 30 раз (с 2 тыс. до 60 тыс. руб.)

Кроме того, законопроектом предлагается ввести плату за подачу заявления о правопреемстве (кроме случаев универсального правопреемства — такого, как наследование). Размер пошлины составит 2 тыс. руб. для физлиц и 15 тыс. руб. для организаций по гражданским и административным спорам; 5 тыс. и 25 тыс. руб. — по арбитражным. Подача заявления о выдаче дубликата исполнительного листа или пересмотре заочного решения суда обойдется в 1,5 тыс. в судах общей юрисдикции и в 10 тыс. в арбитражных судах.

Предыдущая версия поправок предполагала введение платы за исправление описок, опечаток или арифметических ошибок в судебном акте и вступление в дело третьих лиц. Эти положения были упразднены, сообщила в ходе заседания комитета Ануфриева. Отказались и от увеличения пошлин за подачу заявления на алименты, указала она.

Для приказного производства законопроект сохраняет льготные правила, предполагающие оплату только 50% от суммы обычно взимаемой пошлины, обратили внимание в комитете. «Приказное производство составляет 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства», — указано в сообщении, поступившем в РБК.

Приказное производство представляет собой процедуру правосудия по ограниченному кругу дел, в рамках которой судья разрешает возникший спор в упрощенном порядке — только на основании имеющихся у него документов и заявления о выдача приказа. Участников спора в заседание не приглашают.

Пошлины на иски о банкротстве

Законопроект увеличивает размер пошлин по заявлениям о банкротстве. Так, при обращении с заявлением о признании должника несостоятельным для физических лиц пошлина увеличится в 33 раза — с 300 руб. до 10 тыс. руб. Для юридических лиц рост составит почти 17 раз — с 6 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

При обращении самого должника с заявлением о признании его несостоятельным государственная пошлина не взимается, уточняется в документе.

«Практика показывает, что в основном заявителями по делам о банкротстве являются кредитные организации и крупные компании, для которых 100 тыс. руб. является незначительной суммой», — констатирует исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина, замечая, что заметной нагрузка может быть для ИП, небольшого бизнеса и физических лиц. Но при самостоятельном обращении должника с заявлением о признании банкротом пошлина взыматься не будет, следует из подготовленных поправок.

Увеличение пошлин действительно не коснется крупных банкротств: в таких делах, как правило, общая сумма издержек кредитора значительно превосходит предлагаемый законопроектом размер пошлины, подтверждает ведущий юрист МКА «Юридическая помощь бизнесу» Руслан Абдюшев.

Кого освободят от пошлин

Законопроект в полном объеме сохраняет для граждан и организаций установленные льготы по уменьшению размера пошлин, отсрочки, рассрочки либо освобождения от их уплаты, указано в сообщении комитета. Так, от уплаты судебных пошлины по-прежнему будут освобождены работники при защите их трудовых прав, инвалиды I или II группы, ветераны боевых действий, в некоторых случаях — пенсионеры.

Кроме того, документ вводит дополнительные льготы. От уплаты пошлин будут освобождены следующие категории истцов:

истцы по неимущественным искам, связанным с защитой интересов детей-сирот и детей без попечения родителей;

граждане-банкроты — по обособленным спорам, связанным с освобождением от обязательств перед кредиторами, формированием конкурсной массы и реестра требований кредиторов

кредиторы — по требованиям о включении в реестр требований кредиторов в деле о несостоятельности, если их требования подтверждены вступившими в силу судебными актами

Также предусматривается новая льгота в виде освобождения от 70% пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье.

К чему приведут нововведения

Логика предлагаемых нововведений обусловлена повышением расходов на содержание судопроизводства в целом, а также дефицитным бюджетом самой судебной системы, считает руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин. Кроме того, указанные ставки по госпошлинам не обновлялись достаточно долго, что может говорить об учете макроэкономических показателей при расчете их сумм, указывает он.

В России стоимость судопроизводства одна из самых низких в мире, говорит руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. «Судебная пошлина должна как минимум покрывать те расходы, которые несет государство на их выполнение. Текущие пошлины не покрывают даже самых незначительных затрат, и, фактически, все судопроизводство происходит за счет государственного бюджета», — отмечает она.

Кроме того, во многом доступность судебных процедур сделала суд инструментом для достижения личных целей и недобросовестной конкуренции, полагает Авдеева.

«Суды завалены делами, перегружены. Например, только в первом квартале этого года в судах рассмотрено около 10 млн дел, это говорит, о том, что у нас развито сутяжничество. И такое повышение пошлин — это повод сторонам приходить к досудебному урегулированию», — считает она.

По мнению партнера МЭФ Legal Вадима Зарипова, «остановить сутяжников» способно полное возмещения судебных расходов проигравшей стороной выигравшей стороне. Но на сегодняшний день, говорит эксперт, эта практика не распространена. «Именно необходимость возмещения реальных расходов в случае проигрыша, а не госпошлина остановит сутяжников, а также повысит интерес к примирительным процедурам до суда и в суде», — отмечает Зарипов.