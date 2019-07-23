Заявление Пентагона об иранском дроне повысило цены на нефть

Предположение главы CENTCOM об уничтожении беспилотника привело к росту котировок. За три часа Brent подорожал больше чем на доллар

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Нефтяные котировки пошли вверх после заявления главы Центрального командования США о втором сбитом иранском беспилотнике. Стоимость барреля Brent оказалась выше $64 за баррель.

Как сообщает агентство Reuters, если еще около 20:00 мск баррель Brent стоил ниже $63, то после выхода в свет интервью главы CENTCOM Кеннета Маккензи телеканалу CBS News, котировки резко пошли вверх, достигнув на максимуме $64,44. По состоянию на 23:30 мск Brent торговался в районе $64 за баррель.

В интервью американскому телеканалу Маккензи заявил, что на прошлой неделе военные США могли сбить не один, а два иранских дрона. Точной информации у генерала нет. Утверждается, что беспилотник исчез с экрана радаров, но информации о его падении у военных нет.

Президент Lipow Oil Associates Энди Липоу объяснил такую реакцию рынка на новость тем, что ситуация очень нервная, и малейший признак, что напряженность в регионе усиливается, влияет на рост котировок.