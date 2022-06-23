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Экономика ,  

В Минэнерго сообщили о штатной отгрузке казахской нефти в Новороссийске

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Терминал «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в Новороссийске продолжает работу, несмотря на дообследование части акватории на выявление взрывооопасных предметов на дне, сообщает сайт министерства энергетики.

«Отгрузки казахстанской нефти снижены незначительно, график сохраняется согласно заявкам грузоотправителей», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что отгрузка продолжается в штатном режиме.

КТК возобновил прокачку нефти спустя месяц после аварии на Черном море
Бизнес
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума

В ведомстве также сообщили, что плановое дообследование в акватории выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 будет окончено к 5 июля. Работа ВПУ-3 продолжается. Ранее говорилось, что работы планируют завершить 25 июня.

22 марта КТК приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале под Новороссийском: из-за шторма были повреждены два шланга внутреннего рукава ВПУ-2 и смещен каркас одного из плавучих шлангов ВПУ-30.

Ремонтные работы завершились 24 апреля. Министерство финансов Казахстана оценило ущерб от аварии в 100–150 млрд тенге ($218,5–327,8 млн). 

Трубопроводная система КТК — часть трубопровода Тенгиз — Новороссийск. Он имеет протяженность 1511 км и доставляет более двух третей экспортной нефти Казахстана и сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал КТК под Новороссийском с тремя ВПУ позволяет безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.

Крупнейшие акционеры КТК — «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). «КТК Компани» владеет 7% акций, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S. a r.l. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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