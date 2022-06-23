Кабмин поддержал проект об отрицательных ставках по валюте для бизнеса

Если законопроект примут Госдума и Совфед, он вступит в силу через десять дней после опубликования. Банки смогут устанавливать комиссию на вклады юрлиц, превышающую проценты по депозиту, это будет касаться и уже открытых вкладов

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Правительство поддержало законопроект, который разрешает банкам устанавливать отрицательные ставки на вклады юрлиц в валюте. Об этом РБК сообщила пресс-служба Минэкономразвития, которое подготовило законопроект.

«Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, был поддержан вчера на заседании правительства России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что банки смогут устанавливать комиссию на такие вклады, превышающую проценты по депозиту, это будет касаться и уже действующих вкладов. Целью является стимулирование бизнеса избавляться от долларов и евро.

О возможности ввести отрицательные ставки для юрлиц в ЦБ заявили в конце мая. Тогда первый зампред регулятора Ксения Юдаева отмечала, что для этого рассматривается целесообразность законодательных изменений. РБК ознакомился с соответствующим законопроектом Минэкономразвития ранее на этой неделе. Представитель Банка России указал, что поправки разработаны при «активном участии» регулятора. В случае принятия законопроекта они вступят в силу через десять дней после опубликования.

Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что банк «вводил и будет вводить отрицательные ставки» для юрлиц, поскольку у попавших под блокирующие санкции банков «просто нет другой возможности».